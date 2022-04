Hacker erpressen Senior in Dillingen

Der Dillinger sollte in einem Supermarkt Google-Play-Karten im Wert von 600 Euro kaufen. Einer Mitarbeiterin fiel der Betrug schließlich auf.

Am Donnerstag gegen 18.15 Uhr meldete eine aufmerksame Mitarbeiterin eines Supermarktes in der Rudolf-Diesel-Straße in Dillingen einen Senior, der bereits für 500 Euro Google-Play-Karten gekauft hatte und nun weitere Karten kaufen wollte. Daraufhin wurde der Senior nach dem Grund für den Einkauf befragt. Dieser erklärte, dass in seinem PC ein Fenster aufgegangen sei, indem beschrieben wurde, dass der PC gehackt wurde und er eine hinterlegte Telefonnummer anrufen soll.

Die Hacker hatten bei dem Dillinger teilweise Erfolg

Dies tat der Senior und erhielt den Auftrag für 600 Euro Google-Play-Karten zu kaufen und die dort aufgedruckten Codes zu übermitteln. Danach wäre sein PC wieder geschützt. Der Mann übermittelte laut Polizei daraufhin die Codes, so dass die Guthabenkarten nun wertlos sind. Daraufhin wurden jedoch nun weitere Guthabenkarten gefordert. Beim zweiten Einkauf wurden dann die Mitarbeiter des Supermarktes misstrauisch und informierten die Polizei.

Tipps zum Schutz vor Betrug unter www.polizei-beratung.de