Hartmanns Hesse und Hagedorns Hybris

Der Dillinger Schriftsteller Marcus Bernard Hartmann fordert die Leser mit seinem neuen Roman. Wer bis zum Ende am Ball bleibt, den erwartet ein erhellendes Lesevergnügen.

Marcus Bernard Hartmann liebt die Sprache. Und der Dillinger liebt es mit ihr zu spielen. In seinem neuen Roman „Hagedorns Hybris“, der in diesen Tagen erscheint, stellt er dies erneut unter Beweis. Nichts ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Genau hinzuschauen, langsam und konzentriert zu lesen, empfiehlt sich bei diesem jüngsten Werk des deutsch-schweizerischen Literaten, der sich bereits mit seinen Dillingen-Romanen „Die Beichte des Henricus Faber“ und „Die Gebeine des Truchsäß“ einen Namen als feinsinniger Sprachkünstler und als sehr genauer Beobachter seines Umfelds und der Menschen darin erwiesen hat. Neben den Menschen und den Worten im Allgemeinen, sind es im Speziellen die Schriften Hermann Hesses, die Marcus Bernard Hartmann kennt, wie nur wenige andere und die immer wieder auch Eingang in seine Geschichten finden. Ohne zu viel zu verraten – Hesse spielt kräftig mit in „Hagedorns Hybris“. Der Leser oder die Leserin ist angehalten, achtsam durch die knapp 200 Seiten voranzuschreiten, denn ähnlich einem Escape-Room liefert manch ein versteckter Hinweis den Schlüssel zum Verständnis des Romans.

Der vordergründige Plot des Büchleins ist schnell umrissen: Ein Mann stößt in einer Buchhandlung auf ein Werk mit dem Titel „Hagedorns Hybris“, ein Autorenname wird nicht genannt. Auf die Frage „Was kostet das Buch“ erwidert die Buchhändlerin die beinahe schon unheimlichen Worte „Es kostet Sie das Leben.“ Die Neugier des Buchfreundes ist mit diesen ersten Sätzen ebenso geweckt wie die des Lesers – und das ist schon Teil der Geschichte. Leser und Leserinnen befinden sich schnell mittendrin. Das Buch im Buch absorbiert den Leser. Hinter der erzählten Geschichte des im und am Leben gescheiterten Theaterkritikers Lukas Hagedorn „das Eigentliche zu entdecken“ – darum geht es fortan. Viele Fragen tauchen auf dem Weg des Lesens durch erinnerte Ausschnitte aus dem Leben und der Gedankenwelt des Protagonisten Hagedorn auf. Allen voran die Frage, wessen Kommentar – optisch abgesetzt durch die Schrift – der aufmerksame Leser hier vor sich hat.

Der Dillinger ist ein Meister der verschlungenen Satzgebilde

Ein bisschen begleitet einen bei der Lektüre von Marcus Bernard Hartmanns Romanen stets die Angst, etwas Wichtiges zu überlesen und nicht jedem Detail die nötige Aufmerksamkeit geschenkt zu haben. Hartmann ist ein Meister der verschlungenen Satzgebilde, der ausschweifenden Gedankenspiele und der literarischen Hyperlinks in andere Welten. Exkurse in die Kunst, die Architektur, die Literatur sowieso, die Soziologie und die Philosophie scheinen auf Abwege zu führen und sind doch allesamt Teil der Handlung. Der Autor, der bisweilen in impressionistischer Manier Stimmungsbilder zeichnet, bedient sich in seinen Ausführungen zahlreicher sprachlicher Mittel: Parenthesen lassen Gedankengänge mitverfolgen, Metaphern alles bildhaft werden. Das Buch im Buch spielt im Tessin und im Engadin, beides Gegenden der Schweiz, die auch der Autor sehr gut kennt. Mit Liebe zum Detail beschreibt er tatsächlich existente Örtlichkeiten für die fiktiven Handlungsstränge und lässt auch damit die Grenzen der unterschiedlichen Realitäten verschwimmen.

Anagramme und allen voran Akrosticha sind die Stilmittel, die im vorliegenden Roman die entscheidenden Stellen codieren und dem Leser im Buch ebenso wie dem Leser in der Realität als Schlüssel dienen. Mehr wird nicht verraten. Jeder Leser sollte sich darauf einlassen und die Geschichte auf seine ihm eigene Weise lesen und verstehen, notfalls auch, indem man das Büchlein mehrmals liest.

Marcus B. Hartmann hat seinem Roman den Zusatz „Eine Hommage an das Lesen“ gegeben. Es ist eine Hommage an das Lesen, an die Sprache, an Hermann Hesse und sein Werk sowie an die ganze Welt der Bücher, die mit ihren Geschichten und ihrer Fantasie eine Fülle an Realitäten ermöglicht. Wer sein/das Leben verstehen will, muss es erlesen, auch wenn er das Leben dabei mitunter riskiert. Ob „Hagedorns Hybris“ den Leser im Buch nun wirklich das Leben gekostet hat? Hat nicht ohnehin jedes Buch das Zeug dazu, Leben zu verändern und insofern das bisher gewesene zu beenden? Finden Sie es raus!

Lesung am Samstag in der Dillinger Stadtbücherei

Lust bekommen? Am Samstag, 27. April, 17 Uhr liest Marcus B. Hartmann in der Stadtbücherei Dillingen aus seinem Roman „Hagedorns Hybris“.