Das Bier und der Besuch in Hausen waren stark, die Worte der Fastenpredigerin auch

Nach drei Jahren Coronapause war das 3. Hausener Starkbierfest ein echtes Highlight. Stark und süffig war nicht nur das feine Starkbier, sondern stark waren auch die Stimmung und die Besucherzahl. Dazu hatte die Interessengemeinschaft der Ortsvereine Hausen erfolgreich in ihr Vereinsheim eingeladen. Mit „am deftig guada Essa“ und „handgmachter Musik“ der „Häckl-Buam“ aus dem Brenztal wurde bis in die Mitternachtsstunden ausgiebig gefeiert.

Den Starkbieranstich nahm in diesem Jahr eine Überraschungspersönlichkeit vor. Prinz Benedikt I. aus Lauingen, bekannt durch sein Wirken im Lauinger Fasching, meisterte die Aufgabe professionell, zumal er sein selbst gebrautes Braumadl-Bier servieren durfte. Nachdem die Hausener bis 1818 das Lauinger Bürgerrecht innehatten, war diese Aufgabe mehr als gerechtfertigt. Zusammen mit der Zweiten Vorsitzenden der IG, Eva Mayer, und der IG-Kassenverwalterin Stefanie Mayer stieß IG-Vorsitzende Anne Vogel auf das Wohl von Oberbürgermeister Frank Kunz und Prinz Benedikt I. sowie der Großen Kreisstadt Dillingen und ihres Stadtteils Hausen an.

Einige Wünsche hat die Fastenpredigerin noch an "Lieblingskind" Frank Kunz

Gespannt war das Publikum auf die Fastenpredigt von IG-Mama Anne Vogel. Sie nahm auch dieses Jahr ihre Hausener Kinder, aber auch prominente Persönlichkeiten und besondere Ereignisse in ihrer Fastenpredigt aufs Korn. Besonders Augenmerk richtete sie wieder auf ihr "Lieblingskind" Frank Kunz, der ja nun als Hausener Neubürger wirklich einer von ihnen sei. Die Hoffnung, dass er in dieser Funktion auch alle Verbesserungsmöglichkeiten für Hausen sehen könne, habe sich aus Sicht der IG-Mama noch nicht ganz erfüllt. So wünschte sie sich vor allem eine Autowaschanlage für ihren Stadtteil, nachdem gerade die Hildegardstraße so eng konzipiert sei, dass bei Gegenverkehr nur ein Ausweichen in den Schotter oder gar den Ackerstreifen möglich sei. Und da sei es ja wohl mehr als recht und billig, als Entschädigung für die verdreckten Autos eine Autowaschanlage anzubieten.

Außerdem bot sie dem Vater der Stadt einen Spaziergang durch seine neue Wohngegend an, um noch nicht vorhandene Ruhebänke für erschöpfte Spaziergänger zu planen. Lobende Worte fand sie hingegen für das Erblühen der Kernstadt mit einem "super renovierten Rathaus", einer bunten Mittelschule und dem neuen Parkhaus. Wo jedoch beim Erblühen noch Luft nach oben bestehe, sei das ökologische Bewirtschaften der stadteigenen Rasen und Straßenranken. Kleine Wildblumeninselchen und Osterglöckchenrabatten seien ja gut gemeint, aber für die Insekten eine Herausforderung. Für fachkundige Beratung stünde sie da wirklich gerne zur Verfügung. Dass Hausen mit zwei Stadträten im Stadtrat vertreten sei, freut IG-Mama immer noch. Was sie sich jedoch wünsche, seien noch mehr Gelegenheiten für die Hausener, ihr Probleme bei ihnen loszuwerden. Sie richtete daher ihren Appell an Matthias Fürholzer und Marcus Jonietz, Sprechstunden oder Stammtische einzurichten.

Nach 20 Jahren will Anne Vogel aufhören

Da würden auch die Hausener Vereine profitieren. Von denen seien besonders der Beachvolleyball-Club und die Theatergruppe Hausen an diesem Abend besonders zu erwähnen, die mit sehr großen Abordnungen zum Starkbierfest gekommen seien. Aber auch Besucher und Musiker des Hausener Musikantentreffs und von Senioren 60 plus ließen es sich nicht nehmen, dabei zu sein. Zum Schluss erinnerte Anne Vogel ihre Hausener, dass dies ihre letzte Fastenpredigt als IG-Mama sei. Nach 20 Jahren sei es nun wirklich Zeit, dass Jüngere die Interessengemeinschaft Hausen verwalten. (AZ)

