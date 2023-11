Die Theatergruppe Hausen begeistert mit einer Gaunerkomödie

Die Premiere der „BanditnBagasch“ in Hausen entführt die Zuschauer in ein düsteres Wirtshaus mit einem Toten und einer überraschenden Wendung.

Im vollen Zuschauersaal im Vereinsheim in Hausen warten die Besucher am Samstag gespannt darauf, was sie bei dem brandneuen Stück von Ralph Wallner erwartet. Seit August haben sich die altbewährten Schauspieler der Theatergruppe Hausen rund um Spielleiterin Gabi Willer auf diesen Abend vorbereitet. Worum es in dieser Komödie geht, ist schnell erzählt: In ihrer düsteren, heruntergekommenen Waldschenke „Zum hängenden Hansl“ verabreichen die Wirtsleut Hallimasch, gespielt von Anton Stadtrecher, und Pfeifn Paula (Roswitha Furch) ihren Gästen einen Schlaftrunk, um sie dann auszurauben. Hergestellt wird dieses Gebräu aus giftigen Pilzen von ihrer etwas schrägen Nachbarin Wilma Morchelmeier (Ursula Stark), die der nordischen Kultur sehr zugetan ist und gerne mit Wikingerhelm mit Hörnern die Bühne rockt.

Aber ganz so einfach ist es natürlich nicht. Denn als der großkotzige Gauner Rupp von Reizker (Martin Stadtrecher) mit seinem zwar flinken, aber nicht so ganz hellen Gehilfen Pfiff (Stefan Mesch) erscheint, unterläuft dem Wirtspaar und dessen Tochter (Nadine Furch) ein Missgeschick. Weil nicht klar ist, wer diesem Gast die Schlafdosis verabreicht, werden aus drei Tropfen dummerweise zwölf. Der Hallimasch kann eh mangels Schulbildung nicht zählen, die Wilma meint es besonders gut und Tochter Lia meint, der Kotzbrocken darf ruhig etwas mehr abbekommen. Und so wundert es nicht, dass der arrogante Gast plötzlich tot daliegt.

Karten für das Theater in Hausen gibt es wohl erst wieder nächstes Jahr

Kaum ist die Leiche in den Schuppen geschafft, tauchen die nächsten Gäste auf. Der Schlitzer Vinz (Florian Leicht) mit seiner aufgetakelten Trinkgeld Resi (Jutta Stark) aus dem Rotlichtmilieu, die Fremdwörtern gerne eine vollkommen neue Bedeutung gibt. Der Schlitzer ist auf der Suche nach Rupp, weil er ihm Geld und vermeintlich die Kette seiner Mutti gestohlen hat. Schnell ist klar, wenn ihm die Wirtsleut nicht verraten, wo dieser abgeblieben ist, macht er kurzen Prozess mit ihnen und ihrer Tochter. Nur gut, dass plötzlich der Zwillingsbruder von Rupp, Laurenz von Reizker (Martin Stadtrecher), auf der Suche nach seinem Bruder, auftaucht.

Die Laienspieler bescheren ihren Zuschauern mit diesem Stück einen launigen und kurzweiligen Abend voller Spannung. Das Stück, das immer wieder Überraschungen bereithält, lebt zum einen von herzerfrischenden Wortspielereien und zum anderen von kongenialer Situationskomik. So erzählt die Wilma mal nebenbei von ihrer Schulfreundin, der Fischer Leni, die atemlos war.

Beim temporeichen Spiel bleibt kein Auge trocken und die Schauspieler werden von Anfang an immer wieder mit anhaltendem Szenenapplaus belohnt. Die Rollen sind perfekt besetzt und den Spielern geradezu auf den Leib geschnitten. Martin Stadtrecher verkörpert in der Doppelrolle der Zwillingsbrüder Rupp und Laurenz die beiden unterschiedlichen Charaktere äußerst glaubhaft. Stefan Mesch läuft mit Ursula Stark am Ende beim gemeinsamen Paarungsritual zum Höhepunkt auf und Jutta Stark brilliert in ihrer Rolle als etwas schrullige Rotlicht-Dame.

Die restlichen Aufführungen sind im Übrigen ausverkauft und es gibt bereits eine Warteliste für Nachrücker. Wer also Karten möchte, wird sich bis zum nächsten Jahr gedulden müssen.