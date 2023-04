Drei Männer greifen in Dillingen einen Polizisten an

Ein Polizist erwischt in Dillingen einen Mann mit Joint. Daraufhin rastet die Gruppe aus und attackiert den Beamten.

Ein Polizeibeamter, der privat unterwegs war, bemerkte am Sonntag, wie sich drei männliche Personen auffällig in der Hausener Unterführung an der Lauinger Straße aufhielten. Beim Vorbeilaufen erkannte der Beamte, dass einer der Männer einen Joint in der Hand hielt. Der Polizeibeamte gab sich zu erkennen und sprach die Männer auf den Joint an, woraufhin diese flüchteten und ein Mobiltelefon verloren.

Während der Beamte die Polizeiinspektion verständigte, kehrten die drei Männer zurück und griffen den 48-jährigen Beamten an. Hierbei wurde auch das zuvor verlorene Handy entrissen und an die Begleiter weitergereicht, die daraufhin erneut flüchteten. Der Polizeibeamte konnte einen 20-jährigen Täter bis zum Eintreffen weiterer Streifenbesatzungen festhalten. Gegen die drei Männer wird nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf einen Polizeibeamten sowie gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (AZ)