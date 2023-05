Krieger- und Soldatenverein Hausen feiert Wiederauferstehung

Die Auflösung war schon beschlossen, jetzt führt Stadtrat Marcus Jonietz den Verein. Und an Christi Himmelfahrt werden nun Göggl gegrillt.

Nachdem im vergangenen Jahr noch nicht ganz klar war, ob es mit dem Krieger und Soldatenverein Hausen weitergehen kann und eine Auflösung eigentlich schon beschlossen war, hat sich bei der jüngsten Herbstversammlung doch noch eine Hoffnung aufgetan. Der damalige Vorsitzende Werner Tögel, der den Verein die vergangenen 19 Jahre geführt hatte, hat nach intensiver Suche und in Gesprächen mit Oberbürgermeister Frank Kunz und den beiden Hausener Stadträten Matthias Fürholzer und Marcus Jonietz einen Nachfolger gefundenen, der in der Herbstversammlung zum neuen Vorsitzenden gewählt wurde.

Marcus Jonietz, der als Stadtrat und als Vorsitzender des Pfarrgemeinderates der Pfarrei St. Peter in Hausen bei allen Hausener Veranstaltungen zugegen ist, hat im Herbst nun auch die Funktion als Vorsitzender des Krieger- und Soldatenvereins Hausen übernommen. Daraus ergibt sich laut Pressemitteilung ein Synergieeffekt, weil Jonietz in Personalunion in mehreren Funktionen an Veranstaltungen teilnehmen kann.

Als Kulturreferent der Stadt Dillingen sind ihm wie auch Oberbürgermeister Kunz und Stadtrat Fürholzer Tradition und Brauchtumspflege ein wichtiges Anliegen. Sie zeigten sich erfreut, dass sie in gemeinsamen Gespräch eine Lösung finden konnten und der Verein somit bestehen bleiben kann.

Auch die Vereinsmitglieder freuten sich als sie erfuhren, dass der Verein doch bestehen bleiben kann. Aus diesem Grund beschlossen sie in ihrer ersten Generalversammlung unter neuer Führung, mit dem 2. Vorsitzenden Walter Hafner und dem Schatzmeister Franz Wengert, dass an Christi Himmelfahrt wieder das traditionelle Göggl-Grillen stattfinden soll.

Am Donnerstag, 18.Mai, wird es also in Hausen am Vereinsheim wieder nach leckeren Grill-Hendln duften. Das Vatertagsfest beginnt um 13.30 Uhr mit dem Getränkeausschank, die Göggl werden voraussichtlich ab 16 Uhr verzehrfähig sein. Die Speisen können bei Bedarf auch mitgenommen werden. (AZ)