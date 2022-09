Hebammengeleiteter Kreißsaal für Dillinger Geburtshilfe

Das Team der Frauenklinik am Dillinger Kreiskrankenhaus präsentiert sich am Tag der Familie. Der hebammengeleitete Kreißsaal hat Modellcharakter.

Den "Tag der Familie" haben mehr als hundert Besucher sehr wörtlich genommen. So kamen zur Kreisklinik St. Elisabeth viele Gäste mit Kind und Kegel, schließlich sind im dortigen Familienzentrum Partner wie Geschwisterchen genauso herzlich willkommen wie die "Hauptpersonen" des Tages: Mütter und solche, die davor stehen, eine zu werden. Auffallend viele "Mannsbilder" mischten sich am Samstag in den relativ kleinen Vortragssaal unweit der Notaufnahme unter die Interessentenschar. Auch gab es bei den Vorträgen rund um die Geburt mit höchst kompetenten Gesundheitsexperten immer wieder Wortmeldungen von Vätern und solchen, die diesen Status demnächst für sich beanspruchen können.

Hebamme Nadja Hieber führt hier Interessierte am Tag der Familie durch die Geburtshilfe-Abteilung. An der Dillinger Kreisklinik gibt es ab 1. Oktober einen hebammengeleiteten Kreißsaal. Foto: Günter Stauch

Landrat Markus Müller: "Ein überwältigend gutes Angebot"

Großes Lob erfolgte denn auch von prominenten Männern für das zehnköpfige Hebammenteam um den neuen Chefarzt der Klinik für Frauengesundheit, Jan Olek, sowie weitere Mediziner und Pflegekräfte. Der aus Polen stammende Experte bringt laut der Geschäftsführung der Kreiskliniken Dillingen und Wertingen langjährige Erfahrung insbesondere in der Behandlung von Endometriose, einer häufigen Unterleibserkrankung bei Frauen, Erkrankungen der Gebärmutter und Eierstöcke sowie chronischen Unterbauchschmerzen mit. Was Jan Olek bei einem sichtlich packenden Vortrag den Zuhörern und Zuhörerinnen näherbrachte. Darunter Landrat Markus Müller, der sich mehrfach erfreut über den "jungen wie kompetenten Arzt" zeigte und zudem auf das "überwältigend gute Angebot" der Geburtshilfe in der Ziegelstraße hinwies. Schließlich sei es, so Müller, erklärtes politisches Ziel, eine gute gesundheitliche Versorgung der Heimat zu gewährleisten. Und dies in einem nicht einfachen Umfeld, wie die Ereignisse etwa um Corona, Energiekrise und Fachkräftemangel zeigten. Mit Blick auf die meist jungen Gäste und ihren Nachwuchs unterstrich der Landrat zudem, dass es sich bei der Region um "einen familienfreundlichen Landkreis" handele.

"Hebammengeleiteter Kreißsaal" soll die Klinik noch attraktiver machen

Mit einem besonderen Wort an "die lieben werdenden Eltern" im Raum brachte auch Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz seine Zufriedenheit mit der neuen Führung des Hauses zum Ausdruck. Nach der kurzzeitigen Schließung 2018 aus personellen Gründen und der Wiedereröffnung gehe die Geburtshilfe mit einem anerkannten Mediziner einer sicheren Zukunft entgegen. Der Kommunalpolitiker erwähnte auch das Pilotprojekt "Hebammengeleiteter Kreißsaal", das den Standort noch attraktiver gestalten werde. Mit dem schwabenweit einmaligen Betreuungs-Konzept werden ab 1. Oktober die Schwangeren von Hebammen ohne ärztliche Hilfe begleitet, die allerdings jederzeit in Anspruch genommen werden kann.

Bei diesem zusätzlichen Angebot bleiben die Spezialistinnen quasi unter sich und wollen damit die Eigenständigkeit sowie die Selbst- und Mitbestimmung der Gebärenden fördern. Es bleibe aber die Möglichkeit, wie die Projektbeteiligten betonen, auf das klassische Modell der Kreißsaalbetreuung gemeinsam durch Hebamme und Arzt zurückzugreifen. Das neue Projekt, das es in ganz Bayern nur noch einmal gibt, soll "zu einem Zugewinn an Lebensqualität und Zufriedenheit durch ein gelungenes Geburtserlebnis beitragen", hieß es beim Tag der offenen Krankenhaustür.

Beim Familientag gab es neben Vorträgen auch Informationsstände zum Thema Mutter und Kind. Das Angebot nutzte Familie Hegele aus Bachhagel mit Michael, Matilda und Angelina (von links). Foto: Günter Stauch

Apropos: Viele Eindrücke dürften neben den Vorträgen zu Babygesundheit sowie medizinischer Versorgung von Mutter und Kind die Präsentationen im Foyer des Familienzentrums hinterlassen haben. An mehreren Ständen boten sich Expertinnen zu Ratschlägen etwa für die Zeit nach der Entbindung an, inklusive Kurse mit Tai-Chi und Qigong für die Mamas. Katharina Prusa lud zur Schnupperstunde bei "Fitness mit Baby" ein. Ausführlich informierten sich dabei Angelina und Michael Hegele aus Bachhagel. Das Paar hatte die zweieinhalb Jahre alte Matilda dabei, die sich bald über ein Geschwisterchen freuen darf.

"Wundertüten" mit Informationsmaterial und einem Bade-Entchen standen bereit. Die von den Hebammen Isabel Heigl und Simone Maier-Saiz angebotenen Führungen durch die vier Kreißsäle fanden großen Zuspruch, bei denen wiederum meist die Partner ins Detail gehen wollten, etwa wie lange man bei einem Aufenthalt dort wohl bleiben dürfe. Als Hebamme Nadja Hieber dann den Raum mit dem Namen "Sternenhimmel" präsentierte, staunten die künftigen Väter nicht schlecht.