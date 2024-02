TTL Süd ist insolvent: Zukunft der Dillinger Filiale bleibt unklar

Plus Mitarbeitende des Heidenheimer Unternehmens wissen immer noch nicht, ob sie ihre Jobs verlieren. Indessen grenzt sich TTL Nord von den Heidenheimern ab.

TTL Süd hat mittlerweile Insolvenz angemeldet. Trotzdem bleibt die Filiale des Raumausstatters in Dillingen, im Gegensatz zu den meisten anderen, weiterhin geöffnet – wenn auch nur vormittags. Die Kunden kommen weiterhin, lassen sich Teppiche zuschneiden und beraten. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens, die laut anonymen Hinweisen von mehreren Standorten nach wie vor kein Geld von ihrem Arbeitgeber auf dem Konto sehen, ist der Beginn des Insolvenzverfahrens zumindest dahin gehend eine gute Nachricht. Denn sie erhalten rückwirkend ihre Löhne in Form von Insolvenzgeld.

Sie empfinden es allerdings auch als zweischneidiges Schwert, dass sie noch arbeiten. Denn fast alle bewerben sich anderswo oder schauen sich nach einem anderen Arbeitsplatz um, auch wenn sie nach eigenen Angaben gern noch bei TTL Süd arbeiten würden.