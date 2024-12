Helena Menn gewinnt Vorlesewettbewerb am Bona

Helena Menn aus der Klasse 6a wurde zur besten Vorleserin des St.-Bonaventura-Gymnasiums in Dillingen gekürt. Sie setzte sich im 66. Vorlesewettbewerb zuerst auf Klassenebene und dann im Schulentscheid gegen Lene Krause aus der 6b durch. Sie zieht nun im 22. Februar in die nächste Wettbewerbsrunde zum Kreisentscheid in der Buchhandlung Brenner ein. Mit Engagement und Lesefreude waren die Schülerinnen und Schüler der beiden 6. Klassen von Anfang an dabei und stellten Passagen aus ihren Lieblingsbüchern vor. Letztlich konnte Helena die Jury ganz besonders mit ihrer Vorleseleistung aus dem zweiten Band des Buches „Der Herr der Ringe“ überzeugen. Die endgültige Entscheidung fiel allerdings aufgrund von Nuancen, denn auch Lena hat eine tolle Leistung gezeigt. Großes Lob also an beide Kandidatinnen. Beide wurden mit einer Urkunde ausgezeichnet und erhielten als Klassensieger zudem ein besonderes Buchgeschenk von der Buchhandlung Brenner, welche durch Julia Veh auch in der Jury vertreten war. Frau Berger aus dem Elternbeirat sowie Helene Horn aus der SMV unterstützten ebenfalls als Jurymitglieder.

