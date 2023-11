"Helfende Hände" von Roswitha Lenz bringen 700 Euro für die Kartei der Not

Roswitha Lenz hat ihre Bilder in der Dillinger Sparkasse ausgestellt - und ein Bild zugunsten der Kartei der Not gestiftet.

"Gefühle in Farbe", so lautete der Titel der Ausstellung der Künstlerin Roswitha Lenz während der Dillinger Landkreis-Kulturtage. Die Schau mit den 40 Werken der Blindheimerin in der Schalterhalle der Sparkasse in Dillingen bot aber nicht nur einen Kunstgenuss. Bei der Ausstellung stiftete Roswitha Lenz ihr Bild „Helfende Hände“ für den guten Zweck.

Der Erlös des Werks in Höhe von 700 Euro ging an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Roswitha Lenz überreichte die großherzige Spende am Ende ihrer Ausstellung, die viele Besucher und Besucherinnen angelockt hatte.