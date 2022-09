Dillingen

vor 19 Min.

Hereingefahren ins neue Dillinger Parkhaus

Plus Autofahrer können jetzt nach dem Ende der Sommerferien in Dillingen fast alle Parkebenen des neuen Parkhauses nutzen. Für sie gibt es außerdem zwei weitere erfreuliche Nachrichten.

Von Berthold Veh Artikel anhören Shape

So wie an diesem Dienstag wird das neue Dillinger Parkhaus an der Bahnhofstraße nicht mehr lange zu sehen sein. Ab der zweiten Parkebene ist die überdimensionale Garage, die Plätze für etwa 300 Autos bietet, noch unbelegt. Dabei hat das Kommunalunternehmen der Stadt inzwischen zum Schulanfang neun von zehn Parkebenen zur Nutzung freigegeben. Nur das oberste Parkdeck sei noch gesperrt, informiert der städtische Pressesprecher Jan Koenen. Herumgesprochen hat sich dies bei Autofahrerinnen und Autofahrern offensichtlich noch nicht. Und es laufen ja noch bis Ende September die Bauarbeiten in der Bahnhofstraße, die derzeit eine Anfahrt aus östlicher Richtung unmöglich machen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen