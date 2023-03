Herrn Stumpfes Zieh und Zupf Kapelle brilliert in Dillingen

Plus Die Mannen von "Herrn Stumpfes Zieh und Zupf Kapelle" präsentieren einen umjubelten, mitreißenden Auftritt im Stadtsaal von Dillingen.

Unruhige Erwartung verbreitete sich unter den Besucherinnen und Besuchern des Gastspiels von "Herrn Stumpfes Zieh und Zupf Kapelle" im Foyer des Dillinger Stadtsaals. Wie sollte dieses Gastspiel eingeordnet werden, deren Protagonisten dem einen oder der anderen aus diversen TV-Sendungen des SWR bekannt waren, jedoch viele von ihnen von Freunden oder Bekannten den Tipp erhielten „Da muscht ubedingt higehe“.