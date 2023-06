Dillingen

Bei der Lebenshilfe bekommen Menschen mit Behinderung eine Chance

Seit 51 Jahren gibt die Lebenshilfe Dillingen Menschen mit Behinderung eine Chance. Die Feier des Jubiläums fiel im vergangenen Jahr wegen Corona aus und wird in diesen Tagen nachgeholt.

Plus Die Lebenshilfe Dillingen feiert ihre 51-jährige Erfolgsgeschichte. Einer wollte sich damals nicht damit abfinden, dass sein Sohn keine Zukunftsperspektive hatte.

Josef B. Frank gehört zu den etwa 250 Gästen, die den Festakt zum 50-jährigen Bestehen der Dillinger Lebenshilfe mit Dankbarkeit verfolgen. "Meine Tochter arbeitet seit 21 Jahren hier in den Nordschwäbischen Werkstätten", sagt der Deisenhofer. Das sei ihr Leben, sie fühle sich hier rundherum wohl. "Die Dillinger Lebenshilfe ist ein Glücksfall für Menschen mit Handicap und auch für ihre Eltern", stellt Frank fest. Denn sie wüssten, dass ihre Kinder dort gut aufgehoben seien.

Als auf Initiative von Hans Kabrhel am 16. Juni 1972 im damaligen Kolpingsaal die Lebenshilfe für geistig Behinderte, Kreisvereinigung Dillingen, gegründet wurde, waren die Voraussetzungen noch ganz andere. Den Anstoß, aktiv zu werden, habe ihm die Erfahrung gegeben, "einen behinderten Sohn ohne Zukunftsperspektive zu haben", berichtet "Gründungsvater" Kabrhel am Freitagvormittag beim Festakt. Der langjährige Vorsitzende ist mit der früheren Leiterin der Regens-Wagner-Schule, Schwester Michaela Speckner, auf der Bühne. Die Dillinger Franziskanerin erinnert daran, dass es in den Jahren nach dem Krieg noch keine richtige Förderung für Menschen mit einer geistigen Behinderung gegeben habe. Sie sei stolz, dass sie auch als Mitbegründerin der Lebenshilfe dabei sein durfte.

