„Hier stinkt's!“ - Theateraufführung an der Josef-Anton-Schneller Mittelschule

Mobbing wird seit vielen Jahren in der Gesellschaft, aber auch an Schulen zunehmend als ernsthaftes Problem wahrgenommen. Denn Mobbing verursacht nicht nur menschliches Leid, sondern kann auch manch hoffnungsvolle Lebenskarriere zerstören und seelische Wunden schlagen, die oft nicht mehr vollständig verheilen. Die Josef-Anton-Schneller Mittelschule (JSM) griff dieses Thema auf und organisierte eine bemerkenswerte Veranstaltung. Das ueTheater aus Regensburg führte vor etwa 200 Schülerinnen und Schülern aus den Jahrgangsstufen 5 bis 8 der JSM sowie der 6. Klassen des Johann-Michael-Sailer Gymnasiums ein 60-minütiges Theaterstück auf.

In der Aufführung mit dem Titel „Hier stinkt's!“ klärten die Schauspieler über Mobbing auf. Denn nicht jeder Konflikt ist gleich Mobbing. Systematisch werden in der Aufführung die Ursachen der oft kaum zu durchschauenden Gewaltzusammenhänge am Beispiel von Marko, das jugendliche Mobbingopfer, und Tine, die Rädelsführerin der Mobbinggruppe, aufgezeigt. Die Darstellungen auf der Bühne sind nicht nur sehr realistisch, sondern werden auch für die Zielgruppe äußerst nachvollziehbar und verständlich dargeboten. Auch wenn es im Theaterstück zu einem „Happy End“ kommt, so soll es für die Organisatorinnen der Veranstaltung, Rebekka Jähnig und Ursula Bredenbeck, nicht bei diesem einmaligen, nahe gehenden und zugleich nachdenklich machenden Event bleiben. Vielmehr haben sie sich zum Ziel gesetzt, langfristig und nachhaltig die Themen Mobbing, Gewaltfreiheit und Verständnis in der JSM zu bearbeiten, um einen positiven Beitrag zur Schulkultur zu leisten. Für die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler des Sailer Gymnasiums an diesem Theaterstück hatte Anja Buchart gesorgt.

Ein Dank geht an den Lions Club Dillingen sowie die Fördervereine der Josef-Anton-Schneller Mittelschule und des Johann-Michael-Sailer-Gymnasiums, ohne deren finanzielle Unterstützung die Veranstaltung nicht möglich gewesen wäre.