Hitzige Diskussionen mit Toni Hofreiter im Dillinger Colleg

Plus Gegner der Ampel-Regierung stören den Auftritt des Grünen-Politikers in Dillingen. An einer Stelle wird es mucksmäuschenstill.

Von Günter Stauch

Mit einem im wahrsten Sinne des Wortes lebhaften Gesprächsabend hat jetzt der Kreisverband Dillingen von Bündnis 90/Die Grünen zum Wahlkampf-Endspurt vor der Entscheidung am 8. Oktober angesetzt. Dabei führte prominenter Besuch aus der Bundeshauptstadt wohl dazu, dass sich die später hitzig erörterten Themen nicht mit dem Gebiet zwischen Syrgenstein und Buttenwiesen begnügten, sondern sogar weit darüber hinaus bis nach Genf, Moskau und Kiew reichten. Denn auf der sattgrün eingerahmten Bühne stellten sich neben der diskursfreudigen „Heimatabgeordneten“ Eva Lettenbauer und dem Direktkandidaten Constantin Jahn auch der (wahl-) kampferprobte Bundestagspolitiker Anton Hofreiter – kurz „Toni“ – den Herausforderungen einer direkten Debatte mit dem Bürger. Eingeladen hatte die Partei unter dem Motto „Triff Toni, Eva und Constantin“.

Moderator und Mediator: Constantin Jahn (rechts) hatte auf der grün eingerahmten Bühne alle Hände voll zu tun, um die hitzigen Debatten im Zaum zu halten. Mit dabei: Eva Lettenbauer und Anton Hofreiter. Foto: Günter Stauch

Nach 90 rasanten Minuten war klar, dass dem anfänglichen Wunsch des Co-Vorsitzenden Niklas Zöschinger nach einer „entspannten Veranstaltung“ schwer entsprochen werden konnte. Was auch dem mehr als gut besetzten „Großen Saal“ im Dillinger Colleg geschuldet sein dürfte, der amtlichen Angaben zufolge über ein maximales Fassungsvermögen von 99 Personen verfügt. Mit einem zünftigen „Grüß Gott, beinand`“ benannte Hofreiter gleich zu Beginn die wichtigsten Krisen beim Namen, nämlich Klimakrise, Ukrainekrieg und Gefahren für die Demokratie von außen wie vor allem auch von innen. Der Politprofi und promovierte Biologe, seit 2005 im Bundestag, kam immer wieder auf Letzteres zu sprechen und musste sich – lange vor Beginn der eigentlich vorgesehenen Diskussionsrunde – stets lauter werdender Zwischenrufe von Gegnern der Ampel-Regierung erwehren. Auch die Kreissprecherin Angela von Heyden zeigte sich bemüht, manch verbale Woge zu glätten. Doch Hofreiter, zunächst geduldig und ruhig seine Ausführungen zu den „zentralen Bedrohungen des Lebens“ fortsetzend, schien selbst als „echtem“ Bayern aus München irgendwann der Kragen zu platzen: „Man kann doch hier ein Mindestmaß an Kinderstube erwarten“, warf der Vater eines Sohnes ruhig, aber bestimmt in den Raum.

