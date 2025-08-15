„Hoch-Sommer“ -Stimmung beim Orgelfestival in Dillingen

Während draußen endlich der kalendarische Hochsommer auch tatsächlich Einzug hielt, erlebte die Basilika im Rahmen des 19. Dillinger Orgelsommers am vergangenen Samstag ein Konzert, das zweifellos zu den Höhepunkten der diesjährigen Reihe zählen dürfte – und das, obwohl die Künstler diesmal keine weite Anreise hatten. „Hausherr“ an der Basilikaorgel Axel Flierl und der brillante Trompeter Georg Hiemer aus dem Allgäu boten ein Programm, das sowohl musikalische Vielfalt als auch höchste Virtuosität vereinte – und dabei die akustische Schönheit des Kirchenraums voll zur Geltung brachte. Das Duo machte es der Zuhörerschaft leicht, die Auswahl der Stücke kam der beschwingten, positiven Sommerstimmung des Vormittages entgegen und war „einfach nur schön“, wie eine Besucherin resümierte.

Das Konzert begann schwungvoll mit der Sonate D-Dur von Georg Philipp Telemann für Trompete und Orgel. Besonders im eröffnenden Spirituoso leuchtete die Trompete klar und festlich, bevor das innige Largo in warme Klangfarben eintauchte. Das abschließende Vivace sprühte vor Lebendigkeit und zeigte schon zu Beginn die perfekte Abstimmung zwischen den beiden Musikern.

Axel Flierl brilliert an der Orgel mit Werken von Bossi und Bach

Es folgte die Elevation op. 94 Nr. 1 von Marco Enrico Bossi, ein Werk von meditativer Tiefe, das Flierl an der Orgel mit fein abgestufter Dynamik und klanglicher Wärme gestaltete – ein ruhiger, beinahe schwebender Moment im Programm.

Mit dem Concerto d-Moll von Alessandro Marcello für Trompete und Orgel kam wieder italienische Eleganz ins Spiel. Das lyrische Andante e staccato vereinte kantable Linien mit zarten rhythmischen Akzenten, das Adagio bot eine Oase aus inniger Melancholie, und im finalen Presto blitzte virtuose Brillanz auf.

Ein kurzer, aber prägnanter Orgelmoment folgte mit Bachs „Allabreve“ D-Dur BWV 589, das Axel Flierl kurzfristig im Programm aufgenommen hat.

Einen besonderen Farbtupfer setzte die Sonata in C-Dur des französischen Komponisten Jean-Baptiste Loyer. Das eröffnende Largo cantabile war gesanglich und weich, das darauffolgende Allegro dagegen lebendig und federnd. Das zweite Largo bot noch einmal Raum für innige Klangmalerei, bevor ein frisches, tänzerisches Allegro den Bogen schloss.

Orgelsommer: Das Publikum spendet lang anhaltenden Applaus

Als Solowerk für Orgel erklang Franz Liszts „Ave Maria“ (Die Glocken von Rom) – eine musikalische Gebetsstimmung, die Flierl mit großer Ausdruckskraft und fein nuancierter Registrierung füllte.

Den krönenden Abschluss bildete Bachs Concerto D-Dur BWV 972 nach Vivaldi für Trompete und Orgel. Das erste Allegro sprühte vor barocker Strahlkraft, das Larghetto brachte eine innige, fast gesungene Linie der Trompete, und im finalen Allegro wurde noch einmal alle technische und musikalische Virtuosität entfaltet - ein Fest der Klangpracht.

Das Publikum dankte den beiden Künstlern mit herzlichem und lang anhaltendem Applaus. Dieses Konzert bot nicht nur eine genussvolle Stunde voller Meisterwerke, sondern auch ein Musterbeispiel dafür, wie sich zwei Instrumente - so unterschiedlich in Klang und Charakter zu einem harmonischen Ganzen verbinden können.