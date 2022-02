Dillingen

Hochschultag in Dillingen: Wie gründe ich als Schüler ein Unternehmen?

Plus Zur Schule gehen und nebenbei ein Startup starten, kann das gut gehen? Ein junger Gründer erzählt beim Hochschultag in Dillingen.

Von Annemarie Rencken

Heim von der Schule und dann erstmal arbeiten. Zwischendurch Hausaufgaben und am Abend zum Sport. So sieht der Alltag von Eike Czada aus. Komplett durchgetaktet also, denn sonst bekommt der 18-Jährige "zeitlich nicht alles unter einen Hut". Nur mit einem guten Zeitmanagement kann er neben der Schule sein eigenes Unternehmen als Co-Geschäftsführer leiten. Wie er dazu kam, erzählte er kürzlich 34 Schülerinnen und Schülern beim elften digitalen Hochschultag im Landkreis Dillingen. Czada und zwei Vertreterinnnen der Non-Profit-Organisation "Startup Teens" führten in ihrem Online-Vortrag ein in die Welt der jungen Gründerinnen und Gründer - und die hat es in sich.

