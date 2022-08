Sparkasse unterstützt Vereine in Höchstädt mit 10.000 Euro

Die Sparkasse bezuschusst die ehrenamtliche Arbeit in Höchstädt. Wer davon profitiert.

Seit vielen Jahren ist es der Sparkasse ein großes Anliegen, regionale Vereine und Institutionen bei ihrem Engagement zu unterstützen. Die Sparkasse Höchstädt hält an dieser Tradition fest und überreichte Spenden im Gesamtwert von 10.000 Euro. Nach mehr als zwei Jahren coronabedingter Pause konnte die jährliche Spendenübergabe wieder persönlich erfolgen – und das ein wenig anders als gewohnt.

Bürgermeister Gerrit Maneth und Tobias Güntner, Leiter der Sparkasse Höchstädt, hatten sich hierfür etwas Besonderes überlegt. Unter dem Motto „Wo kommen die Spenden an, wie wird das Geld verwendet?“ sollen die künftigen Spendenübergaben an wechselnden Orten und stellvertretend für alle Spendenempfänger mit einigen wenigen, wechselnden Vertretern der Vereine in Höchstädt und Umgebung stattfinden, so steht es in der Pressemitteilung.

Im Heimatmuseum Höchstädt wurde gefeiert

Gastgeber waren Michaela und Leo Thomas vom Historischen Verein im Heimatmuseum Höchstädt. Sie gaben den geladenen Gästen einen Einblick in die Hermann-Beckler-Ausstellung im Heimatmuseum, bevor die Spendengutscheine verteilt wurden. Die Sparkasse unterstützt die unterschiedlichsten Vereine und Institutionen in der Region bei ihrem Engagement im sozialen, kulturellen und sportlichen Bereich. Über eine Spende freuen dürfen sich der SSV Höchstädt mit seinen Abteilungen und die Schützenvereine in Höchstädt, Deisenhofen und Schwennenbach für ihre Jugendarbeit. Weitere Geldgeschenke erhalten die Arbeiterwohlfahrt, der Seniorenbeirat und der VdK für die Senioren- bzw. Mitgliederbetreuung.

Der Höchstädter Jugendtreff profitiert auch von dem Geld

Sowohl die katholische als auch die evangelische Pfarrgemeinde werden ebenfalls mit einer Zuwendung für ihre soziale Arbeit bedacht. Auch die Jugend kommt nicht zu kurz. Das Kinderferienprogramm, die Kindergärten und die Grund- und Mittelschule sowie der Jugendtreff Höchstädt werden unterstützt. Für ihre kulturellen Aktivitäten erhalten der Förderkreis Schloss Höchstädt, die Kolpingsfamilie, das Kulturforum Höchstädt und der Kammerchor Calypso eine Zuwendung. Auch der Reitclub Prinz Eugen und das Tierheim Höchstädt dürfen sich über eine Spende freuen. Zu guter Letzt unterstützt die Sparkasse die Jugendarbeit des Musikvereins Donauklang und der Schlossfinken sowie den Historischen Verein bei der Brauchtumspflege. (AZ)

