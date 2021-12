Betrüger rufen Höchstädterin mit unterschiedlichen Tricks an

Erst versuchten Trickbetrüger es in Höchstädt mit der Rolle das angeblichen Polizeibeamten. Als die angerufene Seniorin nicht darauf reinfiel, riefen sie mit einer anderen Masche an.

Unbekannte riefen am Montag um 12 Uhr eine Seniorin in Höchstädt an. Am anderen Ende der Leitung meldete sich ein angeblicher Polizeibeamter. Dieser wollte mit der bekannten Masche, es hätte in der Nachbarschaft Einbrüche gegeben, die Seniorin verunsichern und so an Vermögenswerte kommen. Die Dame fiel jedoch nicht auf den Betrugsversuch herein und legte auf. Kurz darauf erhielt sie erneut einen Anruf, diesmal von einer angeblichen Gewinnspielfirma. Dabei sollte sie nun 500 Euro Anzahlung leisten, um ihren Gewinn von 1000 Euro zu erhalten. Auch mit diesem plumpen Versuch scheiterten die Betrüger.

In Dillingen geht es um ein Abo

Während der Adventswochen erhielt ein Dillinger immer wieder Anrufe. Dabei wurde ihm mitgeteilt wurde, dass ein bislang kostenloses Abonnement nun kostenpflichtig würde und er gegen eine Zahlung von 69 Euro die Ablaufzeit verkürzen könnte.

Das Abo wäre angeblich auf eine Lottogemeinschaft abgeschlossenen gewesen. Die vom Betrüger übermittelte Mobilfunknummer ist nach Angaben der Dillinger Polizei bereits bayernweitmehrfach mit ähnlichen Betrugsanrufen aufgefallen. Der Dillinger ließ sich nicht austricksen und beendete die Gespräche, so dass es zu keinem Schaden kam. (pol)

Tipps zum Schutz vor Betrug unter www.polizei-beratung.de

Lesen Sie dazu auch