Vom Spargel-Kochkurs bis zum Hormon-Yoga

Die Volkshochschule Dillingen präsentiert ihr neues Programm. Auch Fahrten zur Klosterinsel Reichenau und zur Wahlhalla sind dabei.

Einen Rückblick auf das vergangene Jahr und einen Ausblick auf das kommende Semester hat die Volkshochschule Dillingen jüngst bei ihrer Kuratoriumssitzung unter der Leitung von Oberbürgermeister Frank Kunz geworfen. Die Statistikdaten des zweiten Halbjahres 2023 bestätigten, dass sich der Aufwärtstrend nach Corona erfreulicherweise fortsetzt. „Wir sind froh, dass das Thema Bildung und Wissensaustausch auch in diesen insgesamt herausfordernden Zeiten einen so hohen Stellenwert haben“, betont Kunz.

Seit September 2023 ist die Leitung der Vhs Dillingen mit einer Doppelspitze besetzt. Lisa Roßmann und Patricia Tremmel leiten die Volkshochschule gemeinsam und freuen sich, neben den bewährten und erfolgreichen Kursformaten auch neue Kurse und Kursleitungen vorstellen zu können. Das neue Programm, das auch die Außenstellen Höchstädt, Kesseltal und Syrgenstein umfasst, wurde in der Sitzung in Auszügen präsentiert. „Wir hoffen natürlich, dass unsere Angebote wieder so viel Zuspruch finden wie in den vergangenen Semestern“, so die beiden Leiterinnen.

Ärzte der Kreiskliniken halten Vorträge

Mehr als 430 Kursangebote bieten die Möglichkeit, sich weiterzubilden, fit zu halten und Neues auszuprobieren. Ob Ägyptisch für den Urlaub, Töpfern, ein Kochkurs rund um das Thema Spargel oder Hormon-Yoga im wunderschönen Schätzl-Garten – da könne die Entscheidung durchaus schwerfallen, heißt es in der Pressemitteilung. Erneut kann die Volkshochschule wieder auf zahlreiche Kooperationspartner zählen, die das Programm mit ihrer Expertise bereichern. Themen wie Smartphone und Technik im BayernLab oder Gesundheitsvorträge von namhaften Ärztinnen und Ärzten der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen sind ebenso im Programmheft vertreten wie geschichtliche Vorträge mit dem Historischen Verein Dillingen oder Autoren-Lesungen in Kooperation mit der Stadtbücherei.

Natürlich kommen laut Pressemitteilung auch die jungen Teilnehmenden nicht zu kurz. Es gibt viele Naturexkursionen, Bastelangebote oder musikalische, sportliche und kreative Kurse für alle Altersklassen. Fans von Betriebsbesichtigungen kommen bei der Gärtnerei Spengler oder der Firma Fisel sowie bei einer Technikführung im Dillinger Eichwaldbad auf ihre Kosten. Und auch zahlreiche attraktive Tagesfahrten finden sich im neuen Programm. Neben einer Fahrt nach Würzburg besteht die Möglichkeit, an den Bodensee auf die Klosterinsel Reichenau zu fahren, die in diesem Jahr ihr 1300. Jubiläum feiert. Eine kulinarische Tagesfahrt nach Abensberg und zur Walhalla sowie eine Fahrt mit dem Historischen Verein Dillingen zur diesjährigen Landesausstellung in Freising werden ebenfalls angeboten. Die Außenstellen Höchstädt, Kesseltal und Syrgenstein runden das bunte Programm mit mehr als 100 neuen und bewährten Angeboten ab.

Bereits am Samstag, 24. Februar, präsentiert die Vhs-Theatergruppe „Lampenfieber“ um 19.30 Uhr im Großen Saal des Dillinger Collegs die Premiere zur Komödie „Ein Sarg für alle Fälle“. Da der Aufzug im Colleg derzeit defekt ist, ist ein barrierefreier Zugang zu den Theateraufführungen aktuell leider nicht möglich. Eine Rückgabe bereits gekaufter Karten ist unter Telefon 09071/54-197 oder 54-292 möglich.

Anmeldebeginn ist am Montag, 26. Februar

Das neue Programm gibt es ab sofort im Rathaus Dillingen sowie an den üblichen Geschäften, Banken und Abholstellen. Anmeldebeginn ist Montag, 26. Februar, ab 7.30 Uhr online unter www.vhs-dlg.de, telefonisch unter 09071/54 108 oder -109 sowie schriftlich per E-Mail vhs@dillingen-donau.de oder mit dem Anmeldeschein. (AZ)