Der Landkreis Dillingen hat neue Friseurinnen

Der Obermeister gratuliert dem Handwerksnachwuchs und betont bei der Feier in Höchstädt, dass die Branche auf die jungen Leute angewiesen sei.

Jedes Jahr freut sich Willi Uhl, wenn er den jungen Friseurinnen und Friseuren gratulieren darf, die ihre Abschlussprüfungen bestanden haben. Doch der Obermeister der Friseurinnung Nordschwaben dachte bei der Freisprechungsfeier in der Berufsschule Höchstädt auch an die Ausbilder und Ausbilderinnen in den Betrieben, die sie stets zuverlässig begleitet haben, ebenso wie an die Lehrer und Lehrerinnen der berufsbildenden Schule.

Sie haben ihnen das notwendige Wissen und Können beigebracht und sie menschlich gefördert. Und ebenso wie die Familien und Freunde haben sie gestützt und gefördert, wenn es mal nicht so lief wie erhofft. Nun bat er die jungen Leute, alle Gelegenheiten zu nutzen, die sich ihnen bieten. Vor allem Fortbildungen wahrzunehmen, um ihr Wissen systematisch zu erweitern. Und er setzt seine Hoffnung in sie: "Sehen Sie sich auch als Botschafter für das Können und die Qualität des Handwerks."

Friseure sind auch im Landkreis Dillingen gesucht

Dass sie nun von der "Poleposition“ aus starten, weil sie die Prüfung bestanden haben und Leute sind, die gebraucht werden, betonte Gerhard Weiß, Leiter der Berufsschule Höchstädt. Immerhin hätten sie während der Corona-Beschränkungen die Zeit genutzt und sich währenddessen auch selbst viel Wissen angeeignet. Außerdem: "Am Ende haben alle zusammengehalten und euch ermöglicht, den Abschluss zu schaffen", sagte Weiß erfreut.

Die Lehrerinnen, Ausbilder und Ehrengäste freuen sich mit den zuvor freigesprochenen Friseurinnen und Friseuren. Auf dem Bild sind sie mit (von rechts) Christoph Schweyer (Gerschäftsführer Innung) und Obermeister Willi Uhl, Schulleiter Gerhard Weiß und Zweitem Bürgermeister Stephan Karg und (Dritter von links) Kreishandwerksmeister Werner Luther zu sehen. Foto: Brigitte Bunk

Auch Höchstädts Zweiter Bürgermeister Stephan Karg gratulierte ihnen, weil sie endlich die bedeutsame Etappe geschafft haben und die Wochen des Lernens und der Spannung hinter ihnen liegen. Kreishandwerksmeister Werner Luther meinte: "Ich hoffe, Sie sind mit dem erreichten Ergebnis zufrieden. Falls nicht, haben Sie Ihr restliches Leben Zeit, was Sie nicht gelernt haben, nachzuholen." Bevor er den Berufsnachwuchs von den Rechten und Pflichten während ihrer Ausbildungszeit freisprach, wies er die jungen Leute auf ihre Chancen hin, weil Fachkräfte an allen Ecken und Enden fehlen. Er wünschte ihnen, dass sie ihre Kreativität ausleben dürfen, Neues ausprobieren. Dass sie Mut haben, andere Wege zu gehen, denn: "Sie können dafür sorgen, dass sich Ihre Kunden wohlfühlen, wenn Sie ihnen tolle Kompositionen auf den Kopf zaubern."

Auch im Vereinsleben vor Ort engagieren

Für ihre eigene Zufriedenheit wäre es ebenso wichtig zu sorgen: "Spaß an Ihrem Beruf ist das Wichtigste, und wenn Sie den nicht haben, schauen Sie, an welchen Stellschrauben Sie drehen können." Zu den entsprechenden Möglichkeiten zählen auch Ehrenämter, zum Beispiel in Vereinen oder der Politik. Dabei sollten sie jedoch immer im Blick haben: "Was ist gut für mich und was mache ich besser nicht?"

Außer den Gesellenbriefen bekamen drei Schülerinnen mit einer Eins vor dem Komma auch jeweils einen Staatspreis: Michelle-Doreen Schmid vom Friseursalon Lukas in Monheim, Hannah Hörmann (Uhl, Lauingen) und Janina König (Weibert, Nördlingen).

Eine bewährte Möglichkeit, sich bei verdienten Handwerksmeistern zu bedanken, ist, Goldene Meisterbriefe zu übergeben, was Obermeister Uhl bei dieser Feier gerne tat: an Michael Billmann aus Höchstädt, Christl Merath (Dillingen), Angela Göppel (Holzheim), Margit Zengerle (Dillingen), Rita Weber (Gundelfingen) und Marina Heinle (Mönchsdeggingen). Der Obermeister stellte heraus: "Es freut mich, so viele ehren zu dürfen, die sich um die Jugend und den Nachwuchs verdient gemacht haben." (AZ)

Sie haben die Prüfung in Höchstädt bestanden

Winterprüfung: Nancy Niederhofer (Dunkl, Wertingen), Celine Stoll (Gutekunst, Wertingen); Sommerprüfung: Eduarta Beqaj (Billmann, Höchstädt), Marie Biberacher (Stapfer, Dillingen), Carina Bot (Janosch-Rud, Nördlingen), Jaqueline Brandel (Wörrle, Lauingen), Ana Castro Nunes (Ernst, Nördlingen), Hannah Hörmann (Uhl, Lauingen), Janina König (Weibert, Nördlingen), Larissa Köpf, Lilly Nagl (Zeitlmann, Donauwörth), Erjona Krasniqi (Winter, Donauwörth), Nico Lucas (Locman, Sontheim), Pauline Plaum (Lang, Donauwörth), Michelle-Doreen Schmid (Lukas, Monheim), Sophie Sedlmayr (Dunkl, Dillingen), Jennifer Stabile (Guthy, Oettingen), Krissapong Thilda, Men’s World and Ladies Cut, Nördlingen). (AZ)