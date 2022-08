Mehr als 100 neue Gärtnerinnen und Gärtner in Nordschwaben

Im Abschlussjahrgang 2022 haben über 100 junge Frauen und Männer ihre Ausbildung im Beruf „Gärtner/in“ in zwei Fachrichtungen erfolgreich beendet.

Bei der Freisprechungsfeier in Höchstädt wurden sie offiziell als Mitglieder in die jeweiligen Berufsstände aufgenommen. Staatsminister Michael Piazolo, Landrat Markus Müller und Dietmar Lindner, Vizepräsident des Verbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Bayern, würdigten die Leistungen der Fachkräfte.

Von den insgesamt 107 Gärtnerinnen und Gärtnern absolvierten 68 aus Schwaben und Oberbayern ihren Abschluss in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau (GaLaBau). In der Fachrichtung Baumschule waren es bayernweit 39 Personen. Höhepunkte der Feierlichkeiten im Staatlichen Beruflichen Schulzentrum Höchstädt waren die Übergabe der Zeugnisse und Urkunden an die Nachwuchskräfte, deren Freisprechung durch Josef Bullinger, stellvertretender Regionalvorsitzender Schwaben des Verbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Bayern (VGL Bayern), sowie die Auszeichnung der Schulbesten.

Von Leipheim, Memmingen bis Rosenheim und Stephanskirchen

Außerdem freuten sich mehrere Prüfungsbeste über eine besondere Anerkennung für ihre hervorragenden Ergebnisse. Die besten Noten in den Abschlussprüfungen im GaLaBau erzielten Karim Kirchmann, Ausbildungsbetrieb GartenAkzente Strahl GmbH in Lindenberg im Allgäu, Maximilian Mayer, Thomas Dolinski Garten- und Landschaftsbau in Stephanskirchen, Landkreis Rosenheim, und Sabrina Negele, Hermann Kutter GmbH & Co. KG in Memmingen. Im Bereich Baumschule glänzten Verena Rohrmüller, Firma Pohl Pflanzen in Willmering bei Cham, Bastian Koch, Schwab Baumschule-Gartenmarkt GmbH & Co.KG in Ingolstadt, und Christoph Marx, Baumschulen Haage GmbH & Co. KG in Leipheim, Landkreis Günzburg. Stellvertretend für die Berufsstände honorierten der VGL Bayern und der Bund Deutscher Baumschulen (BdB), Landesverband Bayern, ihre Leistungen mit einer beurkundeten Anerkennung sowie Sachpreisen.

Josef Bullinger (Mitte), stellvertretender Regionalvorsitzender Schwaben des VGL Bayern, bei der Auszeichnung von Sabrina Negele, Maximilian Mayer und Karim Kirchmann (nicht im Bild). Die Land-schaftsgärtner erzielten die besten Noten in den Abschlussprüfungen der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau Foto: Jochen Henning

Auch Kultusminister Piazolo gratuliert den Absolventen in Höchstädt

Schulleiter Gerhard Weiß begrüßte die Gäste zur Freisprechungsfeier. Im Anschluss sprach Landrat Müller. Er wies auf die Bedeutung des Schulzentrums als Bildungsleuchtturm der Grünen Branche hin und dankte allen Beteiligten, die am erfolgreichen Ausbildungsabschluss der jungen Frauen und Männer mitwirkten. „Die Branche ist Mitgestalter unserer Heimat und steht für Zukunft, Wachstum und Innovation. Die Arbeit an und mit der Natur steht ebenfalls für Nachhaltigkeit und ist ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor in Bayern.“

Auch der bayerische Kultusminister Michael Piazolo gratulierte den frischgebackenen Fachkräften zu ihrem Abschluss. „Sie haben einen Beruf mit großer Zukunft gewählt. Mit fortschreitender Klimakrise drängt es Bürgerinnen und Bürger immer mehr ins Grüne. Denn Pflanzen, insbesondere Bäume, spenden Schatten, senken die Umgebungstemperatur, binden Kohlendioxid und schaffen Frischluft. Dieser Thematik haben Sie sich angenommen. Insofern freut es mich, dass Sie diesen wunderbaren Beruf gewählt haben. Sie werden dringend gebraucht!“ (wie berichtet).

Abschließend betonte VGL Bayern-Vizepräsident Dietmar Lindner die Relevanz einer exzellenten beruflichen Vorbereitung: „Qualität in der Ausbildung ist entscheidend. Dafür stehen auch unsere Ausbildungsbetriebe.“ An die jungen Gärtnerinnen und Gärtner appellierte Lindner, ihre berufliche Entwicklung voranzutreiben: „Sie werden nicht umhinkommen, sich kontinuierlich weiterzubilden – mit Fachliteratur, auf Fortbildungen oder in Seminaren. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, vielfältige Karrierewege einzuschlagen. Ob als Vorarbeiter oder Bauleiter, Meister oder Techniker bis hin zum Hochschulstudium mit Bachelor- oder Masterabschluss. Die Auswahl an Zusatzqualifikationen und Aufstiegschancen ist groß.“ (AZ)