Ministerpräsident Markus Söder ist überraschend im Landkreis Dillingen

Am Montagnachmittag ist der bayerische CSU-Chef nach Höchstädt gekommen. Und er sagt eine Millionen-Förderung für die Dillinger Geburtshilfe zu.

Überraschend prominenter Besuch im Landkreis Dillingen: Am Montagvormittag verkündete Höchstädts Landtagsabgeordneter Georg Winter, dass auf seine Einladung hin der bayerische Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) komme.

Und tatsächlich ist Söder am Nachmittag im Kreis Dillingen angekommen. Im Schloss Höchstädt läuft derzeit eine Pressekonferenz.

Auf Einladung von Abgeordneten Georg Winter (CSU)

Mit Markus Söder wird unter anderem über das Thema Modernisierung des Krankenhauses Dillingen sowie die Stärkung der Klinik in Wertingen gesprochen, heißt es weiter. Und, so Winter in seiner Einladung, die medizinische Hausarztversorgung im Landkreis Dillingen und der Ausbau des Kulturangebots im Schloss Höchstädt sollen debattiert werden.

Ausstellungen im Schloss Höchstädt und Geld für die Dillinger Geburtshilfe

Und der Ministerpräsident hat eine gute Nachricht für den Landkreis Dillingen dabei: Er hat zugesagt, dass die bayerische Regierung auch weiterhin die Dillinger Geburtshilfe unterstützen will. Konkret werde es auch weiter die jährliche Unterstützung in Höhe von einer Million Euro geben. So auch in 2022.

Bei der Pressekonferenz ist auch Bezirkstagspräsident Martin Sailer mit dabei. Er verspricht, dass das Engagement im Schloss Höchstädt noch mehr ausgebaut werden soll. Unter anderem mit mehr Ausstellungen oder Lesungen. Aber auch eine Nutzung der Räumlichkeiten von Außenstehenden sei im Gespräch. (sb, corh)

