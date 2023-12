Polizei stoppt Alkohol- und Drogenfahrten in Dillingen und Höchstädt

Die Polizei hat in Höchstädt und Dillingen zwei Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Ein 33-Jähriger war unter Drogen in Höchstädt unterwegs.

Ein Autofahrer ist am Mittwochabend in der Dillinger Rudolf-Diesel-Straße aufgehalten worden. Beamte der Dillinger Polizei kontrollierten den 47-Jährigen gegen 18 Uhr. Nachdem die Polizisten bei ihm Alkoholgeruch feststellten und ein Alkoholtest einen Wert von über 0,7 Promille ergab, stellten sie seinen Fahrzeugschlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme. Der Mann sieht nun einer Ordnungswidrigkeitenanzeige entgegen.

Unter Drogen in Höchstädt unterwegs

In Höchstädt war es schon am Mittwochnachmittag zu einem weiteren Vorfall gekommen. Ein 33-jähriger Autofahrer fuhr laut Polizeiangaben unter Drogeneinfluss in der Lessingstraße. Gegen 16.10 Uhr hielt eine Streifenbesatzung der Polizei Dillingen den Autofahrer zu einer Verkehrskontrolle an. Der Mann stand deutlich unter Betäubungsmitteleinfluss. Ein Drogenvortest bestätigte den vorhergehenden Konsum von Rauschgift. Die Beamten untersagten dem 33-Jährigen die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an. Der 33-Jährige muss jetzt mit einem Bußgeld und mit einem Fahrverbot rechnen. (AZ)

