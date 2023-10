Dillingen/Höchstädt

vor 17 Min.

Stau in Höchstädt: "Sperrung der Dillinger Donaubrücke ist unzumutbar"

Plus Höchstädts Zweiter Bürgermeister Stephan Karg meldet sich zur Sperrung der Donaubrücke zu Wort. Ein Leser will wissen: Können Radler über die Brücke in Dillingen fahren?

Von Berthold Veh

Autos und Lkw haben sich am Montagmorgen erneut auf der Höchstädter Ortsdurchfahrt gestaut. Der Grund: Der Lückenschluss, der an den Bahngleisen entlang zur Entlastung der Innenstadt verlängert wird, ist derzeit noch wegen der Bauarbeiten am Schipfelring gesperrt. Die Situation könnte sich wegen der anstehenden Sanierung der Dillinger Donaubrücke ab Montag, 30. Oktober, noch weiter verschärfen. Weil die Brücke ab Montag für etwa zwei Wochen gesperrt ist, wird weiterer Verkehr aus dem Südosten des Landkreises am Höchstädter Marktplatz ankommen.

Auf dem Facebook-Portal unserer Zeitung hat dies für einige Diskussionen gesorgt. "Warum macht man nicht erst Höchstädts Baustellen fertig, bevor man in Dillingen die Donaubrücke sperrt?", lautet etwa die Frage einer Nutzerin. Abteilungsleiter Andreas Reiser vom Staatlichen Bauamt Krumbach hatte in unserem Bericht erklärt, dass die Übergangskonstruktion der Dillinger Donaubrücke für einen sicheren Betrieb dringend saniert werden muss. Dies hätte ursprünglich bereits in den Sommerferien geschehen sollen. Wegen der hohen Temperaturen und der damit einhergehenden Ausdehnung des Baukörpers sei dies aber nicht möglich gewesen, erklärte Reiser.

