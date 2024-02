Unfallfluchten in Dillingen und Höchstädt

In Dillingen und in Höchstädt haben sich vergangene Woche zwei Unfallfluchten ereignet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

In der vergangenen Woche kam es im Landkreis zu zwei Verkehrsunfallfluchten. In Dillingen fuhr ein bisher Unbekannter gegen die Heckstoßstange eines weißen Nissan Micra, der in einer Parkbucht in der Wilhelm-Bauer-Straße abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Vorfall ereignete sich im Zeitraum zwischen Dienstag, 13. Februar, um acht Uhr, und Donnerstag, 15. Februar, um neun Uhr. Der Schaden am Nissan beläuft sich der Polizei zufolge auf etwa 1.500 Euro.

Unbekannte entfernten sich jeweils in Höchstädt und in Dillingen vom Unfallort

In Höchstädt beschädigte ein Unbekannter einen grauen Skoda Kodiaq, der in der Hermann-Beckler-Straße geparkt war. Die Tat ereignete sich am Freitag, 16. Februar, zwischen 13 und 17 Uhr. Der Unbekannte entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle und beging Fahrerflucht. Am Skoda hinterließ er einen massiven Schaden an der linken Fahrzeugseite in Höhe von rund 10.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Dillingen hat in beiden Fällen Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09071/56-0. (AZ)