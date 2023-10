Dillingen/Höchstädt

Unternehmer Rudolf Kimmerle baut Schloss in Dresden wieder auf

Der Dillinger Unternehmer Rudolf Kimmerle investiert seit der Wende in Dresden. Jetzt baut der Höchstädter das Luckner-Schloss im Stadtteil Altfrankenen wieder auf.

Plus Der Höchstädter Rudolf Kimmerle steckt 15 Millionen in den einstigen Wohnsitz der Grafen von Luckner, um ihn in ein Luxushotel zu verwandeln. Warum Kimmerle im Osten investiert.

Recht viel besser könnte es für Unternehmer Rudolf Kimmerle in diesem Jahr nicht laufen. Erst im Mai hat der 79-jährige Höchstädter von Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek eine große Auszeichnung erhalten – den Bayerischen Löwen. Kimmerle bekam ihn an Christi Himmelfahrt bei der Einweihung des Projekts Zukunft der SSV Höchstädt überreicht.

Die Vollendung der Sportstätten wäre ohne den Einsatz und die Millionenförderung durch den Firmenchef nicht möglich gewesen. Überregional in die Schlagzeilen kam Kimmerle aber nun erneut mit einem anderen Projekt. Der Unternehmer baut im Dresdner Stadtteil Altfranken das legendenumrankte Lucknerschloss wieder auf. "Es ist unser viertes Hotel hier in Dresden, und ich werde für die Erfüllung meines Traums hier 15 Millionen Euro investieren", sagt Kimmerle. In Dresden wird der Mann aus dem Landkreis Dillingen dafür gefeiert.

