Zwei Frauen bei Auffahrunfall verletzt

Mehrere Unfälle ereignen sich auf den Straßen im Landkreis.

Eine 47-Jährige fuhr gegen 18.20 Uhr mit ihrem Auto die Donauwörther Straße in Höchstädt stadteinwärts, um anschließend nach rechts in eine Tankstelle abzubiegen. Ein 20-Jähriger erkannte den Bremsvorgang zu spät, sodass es zum Auffahrunfall kam. Die 47-jährige Fahrzeugführerin sowie deren 16-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Der Pkw des 20-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Auch in Dillingen kracht es zweimal

Zwei Unfälle ereigneten sich auch in Dillingen: Eine 23-Jährige befuhr gegen 14.20 Uhr die Neresheimer Straße in Donaualtheim stadtauswärts, um anschließend nach links auf die Kreisstraße 22 abzubiegen. Hierbei übersah sie das Fahrzeug eines 43-Jährigen, der die Kreisstraße in entgegengesetzter Richtung befuhr. In der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Am Freitag gegen 18:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Donauwörther Straße/ Einsteinstraße. Eine 34-Jährige musste zunächst von der Einsteinstraße aus kommend an der roten Ampel warten, um anschließend geradeaus in Richtung Schretzheim zu fahren. Als die Ampel umschaltete und die Dame anfuhr, prallte der Pkw eines 18-Jährigen in ihre linke Fahrzeugseite. Dieser war auf der Donauwörther Straße in Richtung Steinheimunterwegs. Durch den Zusammenstoß war das Fahrzeug der 34-Jährigen nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf circa 15.000 Euro geschätzt. (AZ)