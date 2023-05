Höhere Eintrittspreise in den Dillinger Bädern

Das Eichwaldbad öffnet am 13. Mai. Die Donau-Stadtwerke erklären, warum sie die Preise etwas angehoben haben.

Freibadfans können sich freuen: Das Dillinger Eichwaldbad eröffnet, wie berichtet, die Saison am Samstag, 13. Mai. Und bis dahin könnte sich ja der Frühling von seiner besseren Seite zeigen.

Für den Badespaß müssen Besucher und Besucherinnen allerdings ein wenig tiefer in die Tasche greifen. Die Verbandsversammlung der Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen hat in diesen Tagen die Preise etwas angehoben. In einer Pressemitteilung erläutern die Stadtwerke, dass sich die gestiegenen Kosten für Personal, Energie, Chemikalien und Dienstleistungen auch in den Bäderbetrieben der Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen niederschlagen.

Bisher schon legten die Stadtwerke 750.000 Euro im Jahr drauf

Bereits in den vergangenen Jahren habe das Defizit im Eichwaldbad und im Dillinger Hallenbad etwa 750.000 Euro gelegen, informiert Werkleiter Wolfgang Behringer. Durch die allgemeinen Preissteigerungen erhöhe sich der Verlust noch mal um mehr als 100.000 Euro. Ungefähr ein Drittel der Mehrkosten wird laut Behringer auf die Eintrittspreise umgelegt. Die Verbandsversammlung habe die neuen Preise jetzt einstimmig beschlossen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die letzte Erhöhung hatte es im Jahr 2016 gegeben.

Die Tageskarte für Erwachsene kostet künftig 3,80 Euro

Ein paar Beispiele: Eine Tageskarte im Eichwaldbad kostet künftig für Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren 3,80 Euro (bisher 3,10 Euro), die Saisonkarte 80 Euro (62 Euro), die Familienkarte (mit zwei Kindern bis zu 15 Jahren) 100 Euro (75 Euro). Im Hallenbad kostet der Eintritt für einen Erwachsenen ab dem September 3,20 Euro. Für die Saisonkarte werden 72 Euro fällig, die Familienkarte kostet 90 Euro. Die kombinierte Jahreskarte für das Hallen- und Freibad gibt es für einen Erwachsenen für 130 Euro, die Familienkarte kostet 180 Euro. (bv)

