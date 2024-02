Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall in Dillingen

47-jähriger Autofahrer missachtet Lichtzeichen an Ampel. Es kommt zum Zusammenstoß zweier Wagen, eine Autofahrerin wird dabei leicht verletzt.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Samstagnachmittag an der Kreuzung der Großen Allee und der Prälat-Hummel-Straße in Dillingen ereignet. Ein 47-jähriger Fahrer missachtete nach Angaben der Polizei die Lichtzeichen einer Ampel. Dabei nahm er einer anderen Autofahrerin die Vorfahrt und kollidierte mit deren Wagen.

Der Pkw der Autofahrerin war danach nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden an den beiden Autos beläuft sich laut Polizeibericht auf mehrere 10.000 Euro. (AZ)