Hoher Sachschaden nach Unfall in Dillingen

Zu einem Verkehrsunfall mit fünfstelligem Sachschaden ist es am Mittwoch in Dillingen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, bog gegen 12.40 Uhr ein 36-jähriger Audi-Fahrer aus Richtung Lauingen kommend an der Hausener Kreuzung nach links auf die Hausener Straße ab. Es kam zur Kollision mit dem entgegenkommenden Wagen einer 56-Jährigen, die offenbar bei Rotlicht über die dortige Ampel gefahren war. An den Fahrzeugen entstand Gesamtunfallschaden von rund 20.000 Euro. Diese wurden abgeschleppt. Verletzte gab es nicht. (AZ)

