Hoher Sachschaden nach Unfall in Dillingen

Ein Abbiegeunfall ereignete sich am Samstag, gegen 16.36 Uhr an der Kreuzung Lauinger Straße / Hausener Straße in Dillingen. Eine 33-jährige Autofahrerin wollte aus Richtung Lauingen kommend in Richtung Hausen abbiegen. Gleichzeitig beabsichtigte ein 75-jähriger Fahrer eines Hondas, aus Hausen kommend, in Richtung Dillinger Zentrum abzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt war die Ampelanlage außer Betrieb, sodass die Verkehrsteilnehmer sich nach der geltenden Beschilderung richten mussten. Nach Angaben der Polizei missachtete der Hondafahrer die Vorfahrt der Mercedesfahrerin, wodurch es im Kreuzungsbereich zur Kollision kam. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Gegen den Fahrer des Honda wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (AZ)

