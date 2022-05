Bundeswehr übt am Theresienhof zwischen Dillingen und Holzheim

Die Gegend um den Theresienhof zwischen Dillingen und Holzheim wird ab dem 16. Mai für drei Tage von der Bundeswehr als Übungsgelände genutzt. Soldaten werden unterwegs sein.

Zwischen Dillingen und Holzheim wird die Gegend um den Theresienhof für drei Tage von der Bundeswehr als Übungsgelände genutzt. Marschierende Soldaten und geschützte Militärfahrzeuge sind dann nicht nur zwischen der Luitpold-Kaserne und dem Übungsplatz an der Donau unterwegs, sondern auch etwas südlicher in der Nähe des Golfplatzes. Die Soldaten sind Angehörige des Informationstechnikbataillons 292. Sie halten sich in Übung und bereiten sich auf verschiedene Auslandseinsätze vor.

Die Übung ist laut Pressemitteilung eine langfristig geplante Ausbildung, die in keinem Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine steht. Sie beginnt am Montag 16. Mai, geht zwei Nächte hindurch und endet am Mittwoch 18. Mai. Getarnte und geschützte Fahrzeuge fahren bei jeder Witterung und sind oft wenig oder gar nicht beleuchtet. Die Soldaten werden mit Manövermunition, umgangssprachlich als Platzpatronen bekannt, schießen. Eine Gefährdung für Menschen ist dabei ausgeschlossen. Der Bereich wird mit Schildern kenntlich gemacht und abgesperrt. (pm)

