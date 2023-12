Dillingen/Holzheim

Holzheimer protestieren beim Landrat gegen die geplante Flüchtlingshalle

Plus Nach der Demo von 300 Bürgern in der Aschberg-Kommune kommt es im Dillinger Landratsamt zu einer emotionalen Gesprächsrunde mit dem Landkreischef.

Etwa 300 Bürger und Bürgerinnen haben am Samstagabend auf dem Edeka-Parkplatz in Holzheim dagegen demonstriert, dass der Landkreis Dillingen neben dem Supermarkt eine Flüchtlingshalle aufstellen will. Massive Kritik übten Teilnehmende dabei an Landrat Markus Müller (FW). Nicht nur, weil er diese Halle zur Unterbringung von Geflüchteten bei Bedarf für maximal sechs Monate aufstellen lassen möchte, sondern auch deshalb, weil er zu dieser Protestkundgebung nicht erschienen war. Der Landkreischef hatte, wie er betont, bereits vorige Woche Demo-Organisator Peter Haringer und weitere Holzheimer Bürger zu einem Gespräch ins Dillinger Landratsamt eingeladen. So findet jetzt am Montagnachmittag ein emotionaler Austausch im großen Sitzungssaal statt.

Landrat Müller sagt vor etwa einem Dutzend Holzheimer Bürger, darunter auch Vereinsvorsitzende: "Ich habe Verständnis für ihre Demonstration." Er habe selbst und mit anderen Landräten wiederholt gegenüber der Bundespolitik auf die angespannte Situation des Landkreises bei der Unterbringung von Geflüchteten hingewiesen. Als Behördenvertreter habe er aber die Pflicht, diese Unterbringung zu gewährleisten. Müller verteidigt sein Ziel, wegen der Vereine die Schließung von Hallen zu vermeiden. Mit der vorübergehenden Aufstellung von Flüchtlingszelten für einen Zeitraum von maximal sechs Monaten habe der Landkreis positive Erfahrungen gemacht. Zwei Security-Mitarbeiter sorgten für Sicherheit, außerdem kümmere sich ein Betreuer um diese Hallen. Gegenwärtig habe der Landkreis bei der Zuteilung "zwei Wochen Luft" bekommen, denn es kamen keine weiteren Geflüchteten (zuletzt waren es etwa 30 Menschen pro Woche). "Wenn jetzt aber zwei Busse kommen, tun wir uns schwer", erläutert der Landrat.

