Lastwagenfahrer verursacht in Holzheim einen Schaden von 4000 Euro

Die Polizei meldet auch, dass ein E-Scooter-Fahrer in Dillingen ohne Versicherungsschutz unterwegs war.

Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstag gegen 7.30 Uhr wurde in der Donauwörther Straße der Fahrer eines Elektroscooters festgestellt, an dessen Gefährt kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Scooter keine Betriebserlaubnis für Deutschland besaß und somit auch nicht versicherungsfähig war. Gegen den 20-jährigen Fahrer wird nun wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetzes ermittelt.

Lastwagen streift Auto in Polizei

Am frühen Mittwochmorgen gegen 4.30 Uhr befuhr ein 38-jähriger Lkw-Fahrer die Staatsstraße 2032 Fultenbach in Richtung Holzheim. Dabei schnitt er eine Kurve und streifte mit seinem Fahrzeug einen entgegenkommenden Pkw. Dieser wurde im Bereich der Stoßstange beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von 4000 Euro, so die Polizei. (pol)

Lesen Sie dazu auch