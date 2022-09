Scherzanruf bei der Polizei: In Dillingen sei Person niedergestochen worden

Der Scherzanruf eines bisher Unbekannten beschäftigt die Dillinger Polizei. Eine Person sei im Taxispark niedergestochen worden.

Zwei Scherzanrufe, die gar nicht lustig sind, beschäftigen die Polizeiinspektion Dillingen. Ein bisher Unbekannter meldete sich am Montag gegen 17.30 Uhr telefonisch bei der Polizei. Der Mann gab an, dass im Taxispark eine Person niedergestochen worden sei und der Täter nun in Richtung Bahnhof geflüchtet wäre. Die von ihm angegebenen Personalien stellten sich aber als falsch heraus. Zwei sofort entsendete Streifenbesatzungen stellten vor Ort fest, dass es sich um eine Fehlmeldung handelte.

Pizza und Pasta mit falscher Adresse in Holzheim bestellt

Kurz darauf wurde zudem in einer Dillinger Gaststätte eine Pizza und Pasta im Wert von 26 Euro bestellt, die an eine Adresse in Holzheim geliefert werden sollten. Als der Lieferant die Pizza liefern wollte, öffnete jedoch niemand die Tür. In beiden Fällen konnte nach Angaben der Polizei die gleiche Telefonnummer ermittelt werden. Gegen den Inhaber wird nun wegen Betrugs und Vortäuschens von Straftaten ermittelt. (AZ)

