Unterstützergruppe Asyl: "Temporäres Flüchtlingszelt ist eine sinnvolle Lösung"

Der Dillinger Verein, der sich in der Flüchtlingshilfe engagiert, nimmt Stellung zu den Protesten gegen die Halle für Geflüchtete in Holzheim.

Die Unterstützergruppe Asyl/Migration bedankt sich im Namen von Vorsitzendem Georg Schrenk in einer Pressemitteilung für den "ausgewogenen Bericht" zum Thema Flüchtlingszelte in Holzheim und Buttenwiesen. Schrenk schreibt: "Wir hatten zwar als ehrenamtliche Flüchtlingshelferinnen und Helfer mit Geflüchteten, die in Holzheim untergebracht sind, außer den Teilnehmern an unseren Sprachkursen, wenig Kontakte. Trotzdem sehe sich der Vorstand der Unterstützungsgruppe Asyl/Migration veranlasst, zur Demonstration und den Leserbriefen in unserer Zeitung eine Pressemitteilung herauszugeben, "da ehrenamtliche Flüchtlingshelfer sich dazu, unseres Wissens, nicht öffentlich geäußert haben."

Dass Geflüchtete Menschen sind, scheint in manchen Diskussionen verdrängt zu werden, so der Helferkreis. Die Fluchtgründe hätten jedoch in den wenigsten Fällen etwas mit „Tourismus“ zu tun.

In Dillingen seien zudem 2023 überwiegend Geflüchtete aus der Ukraine, die keine Asylbewerber sind, aufgenommen worden. Die meisten kämen aus dem Kriegsgebiet. "Dass es mit der Verteilung der Geflüchteten aus der Ukraine in der EU genau so wenig funktioniert, wie bei den anderen Geflüchteten, weiß jeder, der sich in den seriösen Medien informiert", so Schrenk. "Den Bezug von Bürgergeld für sie von Anfang an haben weder die Geflüchteten aus der Ukraine, noch der Landrat zu vertreten."

"Straftäter stellen absolute Minderheit dar"

Schrenk: "Wir haben in unserer ehrenamtlichen Arbeit zwar Menschen unterschiedlichen Charakters kennen gelernt, Straftäter stellen aber auch hier eine absolute Minderheit dar." Verdachtsmomente für Straftaten würden auch von den Helfern an die zuständigen Stellen weitergegeben.

Über den Informationsstand der Demonstranten könne man bei der Unterstützergruppe nicht urteilen. Schrenk betont: "Wir bieten oft Informationsveranstaltungen zur aktuellen Flüchtlingspolitik an. Besucher aus Holzheim sind uns nicht bekannt."

Der Vorsitzende des Helferkreises schreibt: "Die diskutierten Maßnahmen zur Reduzierung der Geflüchteten werden kurzfristig wenig Wirkung zeigen." So lange in EU-Mitgliedstaaten zum Teil die Menschenrechtsstandards nicht eingehalten würden, werden Flüchtlinge dahin gehen, wo sie weder misshandelt werden noch anderem physischen oder psychischen Druck ausgesetzt sind. "Die Herausforderungen für die Kommunen sind der Bundes- und Landesregierung bekannt", so Schrenk weiter. "Sie können sich der Verpflichtung zur Unterbringung nicht entziehen, wenn die Geflüchteten hier sind."

Helferkreis hofft, dass Landrat weiter Unterstützung erhält

Das Zelt sei eine temporäre Unterbringungsmöglichkeit und die dafür zuständigen Mitarbeitenden des Landratsamtes hätten es bisher immer geschafft, die Menschen im Kreisgebiet zu verteilen. Es sei die Aufgabe des Landratsamtes, die zugewiesenen Flüchtlinge unterzubringen. "Wer sich hier verweigert, muss sich die Frage gefallen lassen, inwiefern er bereit ist, die humanitären und auch christlichen Grundsätze noch mitzutragen", so Schrenk und betont: "Am Weihnachtsfest erinnern sich die Christen der Geburt von Jesus Christus. Er wurde nach der Überlieferung in einem Stall geboren, weil anderswo kein Platz für eine hochschwangere Frau war. Wir hoffen, dass Landrat Markus Müller und sein Team die Unterstützung erhalten, um die sinnvolle Lösung mit dem temporären Zelt weiterhin zu realisieren." (AZ)