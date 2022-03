Holzhütte in Dillingen brennt komplett ab

Die Hütte stand in Flammen. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Anwohner der Altheimer Straße in Dillingen haben am Dienstag gegen 22.25 Uhr bemerkt, dass eine Holzhütte, die hinter einem Mehrfamilienhaus stand, in Flammen stand. In der Hütte war überwiegend Müll gelagert worden.

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr Dillingen, die mit 16 Einsatzkräften vor Ort war, stand die Hütte bereits im Vollbrand. Zu einer Gefährdung von Personen oder weiterer Gebäude kam es durch das rasche Eingreifen nicht. Der Sachschaden wird mit 10.000 Euro beziffert. Zur Brandursache konnten vor Ort keine Hinweise festgestellt werden. (pol)

Lesen Sie dazu auch