Hubert Aiwanger nach Besuch in Dillingen: Das hält er von Markus Müller

Der bayerische Vizeministerpräsident Hubert Aiwanger hat am Freitagabend Dillingen einen Besuch abgestattet, um vor der Landratswahl am 15. Mai den Kandidaten der Freien Wähler (FW), Markus Müller, zu unterstützen. Dafür ließ er vor den Zuhörern und Zuhörerinnen im Dillinger Stadtsaal seinen Charme spielen: „Wenn du dir sein Bild anschaust, sieht man, dass er ein ehrlicher und sympathischer Mensch ist. Dem Markus würde ich meinen Autoschlüssel, sogar meinen Haustürschlüssel ohne Bedenken geben.“ Aiwanger bescheinigte dem 43-Jährigen gute Qualifikationen für den Posten als Dillinger Landrat.