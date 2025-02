Hund beißt bei Verbrauchermarkt in Dillingen einen Passanten

Bei einem Verbrauchermarkt in der Johannes-Scheiffele-Straße in Dillingen nahm eine 25-Jährige ihrem angeleinten Hund nach Polizeiangaben am Donnerstagnachmittag seine Maulsperre ab. Gegen 15.30 Uhr habe das Tier einen 67-jährigen Passanten unvermittelt in den Unterarm gebissen. Dieser erlitt dabei eine Verletzung und musste ärztlich versorgt werden. Seitens der Polizei werden Ermittlungen wegen Fahrlässiger Körperverletzung gegen die Hundehalterin geführt. (AZ)

