Hundeattacke in Dillingen: Zwei Personen verletzt

Ein Schäferhund büxt in Dillingen aus und greift Anwohner an. Zwei Menschen werden verletzt. Jetzt ermittelt die Polizei.

In Dillingen ist es am Montagabend zu einer Hundeattacke gekommen, wie die Polizei mitteilt. Ein Schäferhund und zwei Mischlingshunde büxten aus bisher ungeklärter Ursache aus einem Grundstück aus. Der Schäferhund griff zwei Anwohner an. Diese erlitten leichte Verletzungen. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt gegen die 25-jährige Hundebesitzerin nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. (AZ)