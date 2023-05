Dillingen

06:10 Uhr

"Ich finde meinen Weg!“ lautet heute das Motto von Regens Wagner

Der Schritt in einen eigenen Arbeitsplatz in einer Firma bietet nicht nur wirtschaftliche Absicherung, sondern gibt auch Freude und Selbstvertrauen.

Plus Serie (9): In 15 regionalen Zentren des in Dillingen gegründeten Sozialwerks gehen Menschen mit und ohne Behinderung ein Stück ihres Lebensweges gemeinsam.

Mit der Eröffnung eines Erinnerungsorts für die Opfer des Nationalsozialismus endete bei Regens Wagner das Jubiläum zu 175 Jahre Dienst für Menschen mit Behinderung. In unserer Serie geht es aus diesem Anlass um die Gegenwart und Zukunft des Sozialwerks, das dazu beigetragen hat, Dillingen zur Stadt der Caritas zu machen.

Mit der Öffnung der Strukturen und neuen Konzepten war die Entwicklung der Regens-Wagner-Stiftungen nicht zu Ende. Aus dem Einrichtungsverbund wurde ein moderner Sozialdienstleister – seit 1999 unter dem Namen Regens Wagner. Drei regionale Zentren kamen zum Werk: Jenes in München entstand 1994 in ehemaligen Wohngebäuden der US-Armee. Regens Wagner Balatonmáriafürdő wurde nach dem Fall des „Eisernen Vorhangs“ 2000 in Ungarn gegründet. Die Einrichtung in Rottenbuch war bis 2010 von den Don-Bosco-Schwestern geführt worden. Neue fachliche Schwerpunkte bildeten sich aus: für Menschen mit Autismus, mit Hörbeeinträchtigung und Zusatzbehinderungen, mit Prader-Willi-Syndrom, mit psychischen Beeinträchtigungen oder nach Schädel-Hirn-Trauma.

