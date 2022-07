Dillinger Absolventen stehen nun viele Wege offen

Die Absolventen der St.-Bonaventura-Fachoberschule werden verabschiedet. Zwei Schüler erhalten eine Ehrung.

Endlich das hart erarbeitete Fachabitur-Zeugnis in den Händen zu halten – darauf sind die 25 diesjährigen Fachabiturientinnen und -abiturienten der St.-Bonaventura-Fachoberschule mit Recht stolz. Nach der offiziellen Zeugnisverleihung in Neu-Ulm gab es einen weiteren Festakt an der Dillinger FOS, um die Fachabiturienten zu würdigen und nach den zwei gemeinsamen Jahren auch persönlich zu verabschieden.

Viel Durchhaltevermögen, aber auch Mut und Glück

Schulleiter Franz Haider verkündete mit Stolz das gute Ergebnis: 82 Prozent der angetretenen Schüler haben, teils mit sehr guten Noten, bestanden. Er machte deutlich, dass die Schülerinnen und Schüler viel Durchhaltevermögen, aber auch Mut und Glück haben mussten, um sich den besonderen Herausforderungen stellen zu können und sich dann auf die Fachabiturprüfungen vorzubereiten. Möglich war dies durch den beeindruckenden Einsatz und die Disziplin der Schülerinnen und Schüler, die dabei intensiv von ihren Lehrkräften begleitet wurden.

Der nunmehr dritte Abschlussjahrgang der St.-Bonaventura-Fachoberschule ergänzt im Landkreis Dillingen das Bildungsangebot um einen beruflichen Abschluss in den Ausrichtungen Wirtschaft/Verwaltung und Technik, für den die Schüler ein Jahr lang parallel zum Unterricht ihre Betriebspraktika in Betrieben der Umgebung absolviert hatten und somit wertvolle Einblicke und Erfahrungen in der Berufswelt sammeln konnten.

Auch christliche Werte fürs Leben vermittelt

Erhard Friegel, der stellvertretend für Herrn Landrat Leo Schrell anwesend war, gratulierte zu diesem „sehr erfreulichen Ergebnis“ und betonte „die mit dem Fachabitur verbundenen Möglichkeiten und Aufstiegschancen“. Der Landtagsabgeordnete Georg Winter versicherte den Fachabiturienten, dass sie alle auf dem Arbeitsmarkt gebraucht werden, und zollte ihrem „Durchhaltevermögen und eisernen Willen“ seinen Respekt. Auch Oberbürgermeister Frank Kunz freute sich für diesen erfolgreichen Jahrgang und dankte der ganzen Bona-Schulfamilie, dass sie „nicht nur Bildung, sondern auch christliche Werte fürs Leben“ vermittelt. Besonderes Highlight: Benedikt Moosmüller (1,8) wurde in der Wirtschaftsklasse als Klassenbester und Lucas Kamionka (1,5) in der Technikerklasse als Klassen- und Jahrgangsbester sowohl von der Schule als auch von der Stadt Dillingen geehrt.

Die Schülerinnen und Schüler ließen es sich nicht nehmen, sich bei ihrem Schulleiter und den Lehrkräften für die hervorragende Betreuung und Motivation zu bedanken. Bestens gerüstet für weitere Herausforderungen in Beruf und Studium starten die Bona-FOS-Absolventen nun in die Zukunft. (AZ)

