Illegal Müll entsorgt: Frau wird in Dillingen erwischt

Am Sonntagnachmittag ist es in Dillingen zu einer unerlaubten Müllablagerung gekommen. Gegen 17 Uhr stellte eine Streifenbesatzung der Polizei Dillingen in der Johannes-Scheiffele-Straße eine 32-jährige Frau fest, die an den Altglas- und Altkleidercontainern Sperrmüll entsorgte.

Die Beamten wiesen die Frau an, ihren Unrat wieder zu beseitigen. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt gegen die 32-Jährige nun wegen eines Verstoßes nach dem Bayerischen Abfallwirtschaftsgesetz. (AZ)