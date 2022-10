Im Dillinger Biomassehof können bald mehr Hackschnitzel gelagert werden

Für die Erweiterung auf dem Nordfelderhof in Dillingen gibt es eine Förderung aus Leader-Mitteln. So bleibt die Wettbewerbsfähigkeit erhalten.

Der Dillinger Biomassehof wird erweitert. Auf dem Nordfelderhof sollen noch mehr Hackschnitzel gelagert werden. Dafür gewähren die Europäische Union und der Freistaat Bayern jetzt eine Förderung aus Leader-Mitteln. "Es gibt tatsächlich Kräfte in der EU, die wollen, aus welchen Gründen auch immer, Biomasse als Energiekonzept beschränken", sagte Alwin Hieber, Vorsitzender der Forstbetriebsgemeinschaft Dillingen, bei der offiziellen Übergabe des Zuwendungsbescheides der Leader-Förderung für das Projekt Qualitätsoffensive Hackschnitzel. Er hoffe auf eine andere Entwicklung und freue sich wie alle anderen über die Zusicherung der Leader-Förderung für die Erweiterung des Biomassehofs.

Das Material wird vor der Weitergabe zwischengelagert

Eröffnet hatte den Termin zur Übergabe des Zuwendungsbescheids auf dem Gelände der Dillinger Biomasse Geschäftsführer Werner Müller. Er erläuterte, dass bereits im Jahr 2010 ein Lagerplatz im Rahmen des Leader-Projekts "Biomassehof Dillingen" geschaffen worden sei. Dadurch wurde die Zwischenlagerung des Materials vor Weitergabe an die Abnehmer ermöglicht. Das neue Projekt knüpfe daran an und stelle eine entscheidende qualitative Weiterentwicklung dar. Dabei geht es nach den Worten des Geschäftsführers vor allem um die Erweiterung des Lagerplatzes um 3200 Quadratmeter sowie die Anschaffung einer geeigneten Software für die getrennte Lagerung und Erfassung verschiedener Qualitäten von Hackschnitzeln, entsprechend den Ansprüchen der Zertifizierung der Holzhackschnitzel. Somit könne eine kontinuierliche Beschickung mit definierten Qualitäten für die optimale Versorgung der Abnehmer erreicht werden. Dies komme letztendlich sowohl den Lieferanten des Ausgangsmaterials, also den beteiligten land- und forstwirtschaftlichen Betrieben, als auch den Kommunen zugute. "Außerdem sichert das Projekt Arbeitsplätze, darüber hinaus könnten neue geschaffen werden", betonte Müller.

Bei der Übergabe des Leader-Zuwendungsbescheids für das Projekt Qualitätsoffensive Hackschnitzel: (von links) Werner Müller, Johann Stuhlenmiller, Walter Stegmüller, Markus Müller, Alwin Hieber, Reinhard Bader, Andrea Zangl, Erich Herreiner und Leo Schrell. Foto: Horst von Weitershausen

Sichtlich erfreut war auch Donautal-Aktiv-Vorsitzender Leo Schrell. Die grundsätzliche Voraussetzung, um Leader-Mittel beantragen zu können, sei die Erstellung einer lokalen Entwicklungsstrategie und die Anerkennung als Leader-Region. Dies habe das Team von Donautal-Aktiv seit dem Jahr 2014 für den Förderzeitraum bis ins Jahr 2022 festgelegt. Somit habe der Regionalentwicklungsverein die Grundlage für die Förderung des Projekts erarbeitet. Es befördert nach den Worten Schrells das Entwicklungsziel "Mit ländlicher Wirtschaft, Klima- und Naturschutz neue Wege beschreiten – auch gemeinsam". Dabei sei es wichtig, dass dabei die Wertschöpfung in der Region bleibt.

Für Erich Herreiner, den Leader-Koordinator Nordschwabens, sind vier Aspekte wichtig. So unter anderem die zeitliche Nähe, die Regionalentwicklung, die Nutzung des vorhandenen Potenzials sowie die Bürgerbeteiligung. Für den Chef des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Nördlingen-Wertingen, Reinhard Bader, stellt das Projekt der Biomasse Dillingen ein lohnenswertes Investment in die Zukunft dar, das sich auch dank dieser Förderung sicherlich zigfach amortisieren werde. Des Weiteren bleibe die Wettbewerbsfähigkeit als Energielieferant erhalten. Landrat Markus Müller stellte fest, dass die Fördermittel hervorragend angelegt seien, besonders bei solch starken Partnern für nachwachsende Rohstoffe. Denn da stehen nach den Worten des Landrats allein im Landkreis Dillingen rund 4000 Waldbesitzer mit 51 Prozent Privatwald, 31 Prozent Staatswald und 18 Prozent Kommunalwald als potenzielle Partner zur Verfügung.

Landrat Markus Müller, Biomasse-Geschäftsführer Werner Müller, Leader-Koordinator Erich Herreiner und Landwirtschaftsamtsdirketor Reinhard Bader. Foto: Horst von Weitershausen

Für Walter Lohner, den Vorsitzenden des Maschinenrings Dillingen, ist die Gründung der Biomasse Dillingen vor 19 Jahren ein richtiger Schritt gewesen. Denn hierdurch seien neue Aufgabenfelder gefunden worden, um den Maschinenring zu finanzieren. Und dank Werner Müller habe man auch Rückschläge durch billiges Gas oder Öl als Heizmaterial überwunden. Heute könne jeder begreifen, dass diese Entscheidung der Vergrößerung, auch mit Blick auf die Energiekrise, die richtige gewesen sei. FBG-Geschäftsführer Johann Stuhlenmiller erinnerte an die Anfänge der Hackschnitzel als Energielieferanten mit der Installierung der ersten Heizung in der Aschbergschule im Jahr 1997. Sie sei ein Pilotprojekt für weitere Anlagen im Landkreis geworden. Mit dem Aufkommen der Nahwärmenetze in vielen Kommunen erlebten die Hackschnitzelanlagen inzwischen einen Nachfrageboom.

Lesen Sie dazu auch

Die Kosten liegen bei 277.000 Euro

Die Kosten für das Leader-Projekt Qualitätsoffensive Hackschnitzel, mit Erweiterung des Biomassehofs um 3000 Quadratmeter für rund 12.000 Kubikmeter Hackschnitzel, samt Erstellung der Software bezifferte Werner Müller mit 277.000 Euro. Die Leader-Förderung betrage 69.803 Euro (50 Prozent EU/50 Prozent Freistaat Bayern). Bis zum 31. August 2024 muss das Projekt umgesetzt sein.