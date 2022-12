Dillingen

17:30 Uhr

Im Dillinger Jakobstal sollen Sozialwohnungen entstehen

Plus Ein Augsburger Unternehmer möchte zwei alte Häuser sanieren und zwei Dreifamilienhäuser bauen. So beurteilt die Stadt Dillingen die Pläne.

Es zählt zu den ältesten Dillinger Siedlungsgebieten - das Jakobstal. Die erste Vorstadt nach der Burgsiedlung entstand in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, wie Stadtführer Werner Gutmair erläutert. Früher zählte das Jakobstal nicht unbedingt zu den Top-Adressen in der Kreisstadt. Doch dies ändert sich, das 4,3 Hektar große Areal gewinnt immer mehr an Glanz. An mehreren Orten laufen dort Sanierungen. Jetzt hat auch Harald Skudlarek, Geschäftsführer der Schlossstraße 2 GmbH, große Pläne. Der Augsburger möchte im Jakobstal 66 und 68 insgesamt neun Sozialwohnungen schaffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

