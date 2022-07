Dillingen

13:28 Uhr

Im Dillinger Spülerwerk sollen wieder 2,8 Millionen Geräte vom Band laufen

Ein Berg voller Geschirrspüler. Bei der BSH Hausgeräte in Dillingen laufen täglich 12.000 Geräte vom Band. Tausende besichtigen am Samstag beim Familientag die Produktion.

Plus Tausende Besucher sehen sich beim BSH-Familientag die Produktion im Dillinger Geschirrspülerwerk an. Standortleiter Köther gibt eine Prognose für dieses Jahr ab.

Von Berthold Veh

Es ist am Samstag ein Auflauf von Menschen, wie ihn Dillingen im Jahresablauf nicht so oft erlebt. Obwohl es sich um eine interne Veranstaltung handelt, sind Tausende bereits am Vormittag in der Kreisstadt. (Hier finden Sie eine Bildergalerie.) Die BSH Hausgeräte GmbH, der größte Arbeitgeber im Landkreis Dillingen, hat zum Familientag geladen. Etwa 2750 Beschäftige arbeiten im Dillinger Geschirrspülerwerk. Und weil die Mitarbeitenden von Angehörigen begleitet werden und auch Ruheständler und Ruheständlerinnen kommen, wuselt es auf dem Gelände des Unternehmens. "Wir rechnen mit 10.000 Besuchern und Besucherinnen", sagt Standortleiter Claus Köther. Eine Prognose, die sich am Samstag erfüllt. Scharen von Menschen sehen sich die Produktion an.

