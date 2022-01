Dillingen

vor 59 Min.

Im neuen Dillinger Parkhaus können Bürger vorerst kostenlos parken

Das neue Dillinger Parkhaus ist zwar noch nicht ganz fertiggestellt, in einem Teil der Garage können Autofahrer und Autofahrerinnen aber bereits jetzt kostenlos ihre Wagen parken. Am Dienstagmorgen waren noch viele Parkplätze frei.

Plus Das neue Parkhaus in der Nähe des Dillinger Bahnhofs ist zwar noch nicht ganz fertiggestellt. Aber in einem Teil können Autofahrer und Autofahrerinnen bereits jetzt ihre Wagen parken.

Von Berthold Veh

Vermutlich hat sich dies bei vielen Autofahrern und Autofahrerinnen noch nicht herumgesprochen: In einem Teil des neuen Parkhauses beim Dillinger Bahnhof kann inzwischen kostenlos geparkt werden. Das Acht-Millionen-Euro-Projekt wird zwar voraussichtlich erst im Sommer fertig, doch rund 70 von insgesamt etwa 300 Parkplätzen stehen bereits seit Montag Besuchern und Besucherinnen der Kreisstadt zur Verfügung. Und dies vorerst gebührenfrei.

