Im "Peng und Pane" in Dillingen gibt es jetzt auch Konzerte

Im Bäcker-Bistro in der Königstraße werden jetzt auch Jazz und Klassik serviert. Am Dienstag findet ein Klavierabend statt.

Jeden Monat finden jetzt im Dillinger Bäcker-Bistro "Peng und Pane" in der Dillinger Königstraße in gemütlicher Atmosphäre bei einem leckeren Glas Wein und köstlichen Gerichten kleine Konzerte und Klavierabende mit regionalen Künstlern statt. Der Eintritt dazu ist frei. Wem es gefallen hat, kann am Ende den Künstlern eine kleine Spende zukommen lassen, wenn der obligatorische Hut herumgeht. Die Veranstaltungen im "Peng und Pane" im Überblick: