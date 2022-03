Dillingen

13:00 Uhr

In der Baulücke in Dillingens Stadtmitte steht jetzt eine Corona-Teststation

An der Stelle in der Dillinger Kapuzinerstraße, wo das einstige Gasthaus Zur blauen Ente stand, befindet sich jetzt eine Teststation. Yigitcan Yüce und weitere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen testen dort Menschen auf Corona.

Plus 2015 wurde das Gasthaus Zur blauen Ente in der Kapuzinerstraße in Dillingen abgerissen. Wie es dort weitergehen soll.

Von Berthold Veh

Diese Corona-Teststation steht an einer besonderen Stelle: In der Dillinger Kapuzinerstraße, gegenüber dem Bayerisch-Hof-Platz, hat Mohammad Kawa einen Container aufstellen lassen. Es ist die wohl bekannteste und vermutlich einzige Baulücke im Dillinger Zentrum.

